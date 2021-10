El passat 14 d’agost es complien trenta anys de l’estrena als Estats Units de The Commitments, la pel·lícula musical dirigida per Alan Parker que a Espanya va arribar el mes de setembre d’aquell 1991. Per commemorar l’efemèride, Andrew Strong, que a la ficció donava vida a Deco Cuffe, vocalista d’un grup d’adolescents de la perifèria de Dublín decidits a fer realitat el somni de tenir una banda de música soul, va ser ahir a Girona en una intensa jornada en la qual va participar en quatre activitats diferents.

El cantant irlandès va arrencar la jornada cantant al costat dels joves integrants de la Black Music Big Band Junior, en un concert gratuït organitzat en el marc del festival de música negra gironí a la plaça de l’Assumpció de Girona, dins la celebració del mercat de roba i objectes de segona mà que va tenir lloc a la cèntrica plaça del barri de Sant Narcís.

A les 6 de la tarda, el músic també va participar en la projecció de la pel·lícula al cinema Truffaut de Girona. Abans de la sessió, el cantant va parlar de la importància que el film , que amb el temps ha esdevingut de culte, va tenir en el seu moment i de com ha resistit bé el pas dels anys. La projecció va reunir cinèfils i aficionats al soul, molts dels quals ja havien vist la cinta el 1991 quan va arribar als cinemes.

Concert a La Mirona

El colofó a la commemoració gironina dels trenta anys de l’estrena de The Commitments va arribar a la nit, quan Andrew Strong, acompanyat per una banda de músics catalans, va pujar a l’escenari de La Mirona de Salt per repassar els èxits de la banda sonora del film. No hi van deixar de sonar temes ja emblemàtics com Mustang Sally, Same Old Me o The Dark End of the Street, èxits

The Commitments s’ambienta en el barri obrer de North Side del Dublín (Irlanda) de la dècada dels vuitanta, on un grup d’amics s’organitza per fer una banda de soul, aixecant l’expectació entre el veïnat i unint un grup de músics, la majoria sense massa relació entre si. Strong interpreta el cantant, Deco Cuffe, juntament amb altres músics avui reconeguts com Andrea Corr, del grup The Corrs. La pel·lícula també compta en el seu repartiment amb Robert Arkins, Michael Aherne, Maria Doyle Kennedy o Glen Hansard entre d’altres.

Recta final del festival

Després d’aquest cap de setmana, el Black Music Festival encara la recta final d’una edició «especial» -segons l’organització- que s’ha dividit en dues parts. La primera, celebrada el passat mes de març, va comptar amb noms com els de Koko-Jean & The Tonics o Ben L’Oncle Soul. La segona, que té lloc aquesta tardor, ha portat fins a les comarques gironines grups com The Gramophone Allstars Big Band, Andrew Strong o Blanquito Zurdito. El festival s’acomiadarà fins l’any vinent el pròxim 12 de novembre a l’Auditori de Girona amb els nord-americans Ghost-Note.