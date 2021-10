Els noruecs Kings of Convenience participaran en la propera edició del festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. El duet, que aquest dissabte va actuar a l'Auditori de Girona, portarà al Guíxols Arena el seu últim treball Peace or Love (2021) i recordarà les perles que els han convertit en referents indiscutibles de l'indie folk més emocional i preciosista. El duet nòrdic actuarà el 17 de juliol a l'antic estadi de Vilartagues.

Cinc anys després de la seva primera visita a Girona, dins el festival de Cap Roig de Calella, Erlend Øye i Eirik G. Bøe van ser aquest cap de setmana per terres gironines. Va ser a l'Auditori, en un concert coorganitzat amb el Primavera Sound i de caràcter benèfic. La cita va recaptar fons per a la síndrome d’Angelman, un trastorn neurogenètic caracteritzat per un retard greu en el desenvolupament, discapacitat intel·lectual, problemes de moviment i equilibri, dificultats o fins i tot absència de parla, i crisis epilèptiques, entre altres símptomes. Afecta unes 2.000 persones a l'Estat espanyol, de les quals només 600 estan diagnosticades.