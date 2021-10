La companyia figuerenca La Funcional Teatre tancarà la celebració del seu trentè aniversari a la ciutat de Girona, coincidint amb les Fires de Sant Narcís. Ho farà instal·lant a la sala La Planeta la Casa Txèkhov, un ambiciós projecte sobre un dels dramaturgs que més ha marcat la seva trajectòria.

Durant tot aquest any, els figuerencs han estrenat tres espectacles de l’autor: La gavina, Tres germanes i Txèkhov en curt, integrada per tres peces curtes de cambra de l’autor.

Dos d’aquests muntatges arribaran el 31 d’octubre i 1 de novembre de forma simultània en dos espais diferents de La Planeta. Tres germanes es podrà veure a la sala de dalt del teatre, en un format itinerant i per a un nombre reduït d’espectadors, que seguiran els actors per les estances on es desenvolupen els actes. Pel que fa a La gavina, es farà a la sala de baix, en el format habitual però sense escenografia, amb una posada en escena a partir de projeccions i material audiovisual.

«Txèkhov ha travessat tota la història del grup, des dels primers muntatges, i vam pensar que era un bon fil conductor», explica Josep Maria Cortada, director dels dos espectacles i un dels fundadors de la companyia La Funcional Teatre.

Un grup ampliat

El col·lectiu va néixer a Figueres, ara fa tres dècades, de la mà d’un petit grup de sis o set persones que tenia ja recorregut teatral a l’Empordà i que, tot i no voler establir-se com a companyia professional, «volien treballar com si ho fossin, pensant en el teatre més enllà de la pura evasió».

«Una de les nostres virtuts ha sigut conservar el nucli inicial i ampliar-lo, perquè la companyia s’ha anat rejovenint i s’ha anat fent gran, i la prova és poder fer una cosa tan grossa com tres espectacles alhora amb tres equips diferents», explica Josep Maria Cortada.