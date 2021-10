La directora Sílvia Munt estrena aquest dijous a Girona Les irresponsables, en què el dramaturg argentí Javier Daulte barreja de deliri, comèdia i drama per explorar els límits entre el bé i el mal i fins on poden arribar la venjança i la humiliació. L’espectacle, que es podrà veure primer al Teatre Municipal de Girona (28 i 29 d’octubre) i després al de Palafrugell (12 de novembre) en el marc de Temporada Alta, compta amb un trio de luxe com a protagonistes: Nora Navas, Cristina Genebat i Marta Marco.

Les tres actrius es posen a la pell de la Núria, la Lila i la Fabi, tres amigues que marxen a passar un cap de setmana juntes fora de la ciutat després que una d’elles hagi patit una separació traumàtica. La situació s’anirà complicant i acabarà desembocant en una comèdia d’embolics «delirant» que, al final, assegura Munt, serveix per evidenciar «com de bojos n’estem tots plegats».

Un text «molt difícil»

«El que em va interessar del text és que al costat del riure sempre hi ha un silenci que talla la riallada», explica Sílvia Munt, que assenyala que Les irresponsables «et fa riure i alhora et fa pensar perquè rius, perquè t’està fent mal».

En aquest sentit, detalla que el procés de treball que ha seguit ha consistit a «buscar la veritat que et fa passar del drama a la comèdia i el deliri».

«És un espectacle sobre què significa la venjança i la humiliació, sobre com ens posem a partir del fet de sentir-nos atacats, i això dona lloc a situacions molt surrealistes que, en el fons, podrien ser bastant reals», apunta la directora, afirmant que aquest text inèdit de l’autor argentí posa molt èmfasi en les emocions: «partim d’un esperit femení on la ferida emocional sempre és molt profunda».

Per la seva banda, l’actriu Cristina Genebat, que també s’ha encarregat de la traducció, destaca que es tracta «d’una peça molt difícil» en què han fet «viure tres dones imperfectes, molt humanes, explorant la banda més patètica de l’ésser humà, perquè les intencions són unes, però les emocions et poden».

En la mateixa línia, Genebat pensa que, tot i que a les obres de Javier Daulte sempre hi ha un punt de ciència-ficció, a Les irresponsables hi ha «tres alienígenes» que descobreixen el món «des d’altre punt de vista».

Això provoca que els espectadors entrin en una mena de «deliri» ja que, segons Sílvia Munt, «a mesura que vas coneixent els personatges t’adones que el que fan és reflectir la realitat» i «la bogeria de tots».

Al seu torn, Nora Navas, que per tercera vegada treballa en una peça de Daulte, defensa que l’argentí és «un gran mestre de la dramatúrgia» però que crea «un material molt difícil per a un actor», ja que necessita «una direcció molt fina i requereix acròbates i intèrprets molt entrenats emocionalment, perquè són papers que t’obliguen a no separar-te mai de l’emoció».