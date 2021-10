Nacho Vegas, Cala Vento, Rodrigo Cuevas, Ferran Palau o el Petit de Cal Eril són alguns dels artistes que passaran per la pròxima edició del festival Neu!, que s’allargarà durant dos mesos en lloc de concentrar-se al gener. Entre el 26 de novembre i el 30 de gener el festival ha programat una vintena d’espectacles a Girona, Salt i Banyoles, que s’incorpora com a escenari del festival.

Després del parèntesi per la pandèmia, el festival recupera aquest any els concerts a peu dret a la sala La Mirona. «És una de les coses que ens feia més il·lusió, tornar a La Mirona. Hem fet el 90% de la feina patint per si es podria fer a peu dret o no», explica Xebi Salvatella, el responsable del Neu!

El primer d’aquests concerts a peu dret serà el 25 de desembre, amb els empordanesos Cala Vento tancant una gira que els durà per tot l’Estat en una nit que iniciaran els Medusa Box.

Les altres cites a la sala de concerts són el 21 i 22 de gener. La nit del divendres es centrarà en una música més urbana de la mà de Las Chicas del Corro, Doble&Hug Sound i Vinnie Kairos, mentre que l’endemà serà el torn de Ferran Palau, Rufus T. Firefly, Chaqueta de Chándal, b1n0, Iris Deco i Gáldrick, una de les apostes del certamen, que li ha produït el seu àlbum de debut.

Per primera vegada, el festival surt de Girona i Salt i arribarà també a Banyoles amb un concert de l’australià Steve Smyth, que recuperarà a l’auditori de l’Ateneu una producció que ja havia fet el 2019.

Amb tot, el gruix dels concerts es concentrarà a la ciutat de Girona, en escenaris com l’Auditori, el Centre Cultural la Mercè o el Teatre Municipal, on s’estrenarà aquest any. Serà el 26 de novembre amb el Petit de Cal Eril, en un concert coorganitzat amb Temporada Alta, amb qui Salvatella es mostra molt content de col·laborar.

Una altra de les propostes destacades del certamen serà la cloenda, el 30 de gener, amb la presentació del nou treball de Nacho Vegas a l’Auditori.

El festival també se celebrarà en horari matinal amb quatre concerts en aquesta franja horària, com una actuació de la cantant Lu Rois a la Volta de Sant Narcís (18 de desembre) o un concert-vermut amb Joan Colomo en una proposta familiar per tancar les festes de Nadal el 9 de gener.

Aquesta vuitena edició del Neu! també engega un projecte amb tallers musicals i creatius que es desenvoluparan al llarg del festival a Girona. Aquesta iniciativa que neix enguany «de forma humil» es realitzarà de manera col·lectiva amb els nois o noies del Punt de Trobada de l’Esquerra del Ter, que seran protagonistes de la composició de la música; les lletres; la gravació a l’estudi municipal de La Marfà; i la realització del videoclip amb l’alumnat de l’escola CIFOG.

Les entrades per als concerts ja estan a la venda.