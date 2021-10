Su(b)squeda, el projecte fotogràfic amb què l’artista Pep Sau (Olot, 1963) ha guanyat l’onzena Biennal d’Art de Girona ja es pot visitar a la Casa de Cultura. Des d’avui i fins al 8 de gener, l’equipament acull aquesta sèrie fotogràfica realitzada durant tres anys al pantà de Susqueda juntament amb deu peces d’art més, seleccionades d’entre les 118 que es van presentar en la darrera convocatòria de la Biennal.

Des de l’edició del 2019, la Biennal d’Art de Girona premia dues modalitats: l’una, d’obra produïda, i l’altra, de projecte de creació. El d’obra produïda ha estat per Sau, que reinterpreta Susqueda com un espai on habiten forces oposades per la força de la natura i la contundent petjada humana per la presa.

Pel que fa a la modalitat del projecte de creació, s’ha atorgat a la proposta d’Edu Comelles Bosc. Un paisatge imaginari, que s’exposarà en la propera edició de la Biennal, prevista per al 2023.

El que ja es pot veure, però, és el guanyador de la desena Biennal, la del 2019: La emancipación del Lord. Expansión, que l’artista cubà resident a Vidreres Levi Orta ha desenvolupat durant els darrers dos anys. Orta parteix del fet que a finals del 2017 es va convertir oficialment en lord del Principat de Sealand, una micronació al mar del Nord que no és reconeguda per cap estat de les Nacions Unides i propietari de 30 cm2 del seu territori. L’exposició mostra el resultat dels diferents intents que ha anat fent per declarar la independència d’aquest territori i d’altres que ha anat adquirint des de llavors.

Completen la mostra deu artistes de procedències geogràfiques i trajectòries diverses, tant consolidades com emergents. Les deu obres que s’exposen al costat de les guanyadores són One euro to jump now, de Noemi Sjöberg; Final feliz, d’Alexandra Pascual; L’espai liminar en temps vigilats i vigilants, de Jorge Conde Peidro; A la deriva, de Marc Anglès; Interval, d’Andres Siri; Night ending, d’Eladio Aguilera; Rèquiem, de Jordi Armengol; Això no és res, d’Irene Visa; Confins, d’Isabel Banal Xifré, i Medusa, de Patricia Maseda.