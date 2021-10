L'òpera torna a Figueres amb Il barbiere di Siviglia, una nova producció de la Fundació Òpera a Catalunya. El teatre El Jardí s'ha reincorporat al circuit de la fundació, que aquesta temporada portarà sis espectacles a dotze ciutats catalanes, i aquest diumenge a les set oferirà la producció basada en el clàssic de Gioacchino Rossini.

Basada en la comèdia homònima que Pierre Beaumarchais va escriure el 1775, Il barbiere di Siviglia narra la mítica història d'amor entre el Comte d'Almaviva i Rosina. Un romanç, però, que no està lliure d'entrebancs, encapçalats pel Dottor Bartolo i alhora contrarestats per Fígaro. Tot un entramat ple de despropòsits còmics que situa aquesta obra com a referent de l'òpera buffa, sent alhora el muntatge més popular de Rossini.

Precisament, el to informal de l'obra ha estat un dels motius pels quals Òpera a Catalunya l'ha triat per estrenar la nova temporada. És una producció pròpia de la Fundació Òpera a Catalunya amb Pau Monterde a la Direcció Escènica i Miquel Gorriz com a director assistent. L'elenc el formen el baríton César San Martín en el paper de Fígaro, la soprano Carmen Romeu com a Rosina, el jove tenor Pablo Martínez com a Conte d'Almaviva i el baríton Fernando Álvarez com a Dottor Bartolo. Un repartiment que completen el baix Jeroboam Tejera en el paper de Don Basilio i la soprano Eugènia Montenegro interpretant Berta.

Pel que fa a la Direcció Musical, la signa el director musical de la FOC, el mestre Daniel Gil de Tejada. Com és habitual, la producció va acompanyada de l'Orquestra Simfònica del Vallès i del Cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell, mentre que la Direcció Artística va a càrrec de Mirna Lacambra.