Una exposició segueix el rastre que les joguines deixen en la memòria

El record inesborrable que jocs i joguines han deixat en la memòria d’una setantena de persones és el valuós material amb què s’ha dissenyat la nova exposició temporal del Museu del Joguet de Figueres. La mostra Juguem? Records personals de la memòria col·lectiva de jugar és una iniciativa de l’artista Petra Vlasman, però s’ha construït de forma participativa, amb la col·laboració de 67 persones que han aportat el testimoni de les vivències i sentiments que els desperten les seves joguines preferides.

S’hi poden veure tant creacions artístiques de Petra Vlasman entorn de les seves pròpies joguines com els joguets que han cedit els participants. Les cartes de l’Uno, una bicicleta antiga, una galleda, ossets de peluix, doudus de drap, jocs de màgia o un cotxe de llauna s’alternen, a més, amb petits textos sobre quin record guarden els propietaris d’aquests i altres materials.

I és que, és clar, com molts objectes les joguines acaben sent una bona excusa per despertar la memòria d’un moment clau de les nostres vides, el joc i la infància.

«El joc és una activitat universal, present en moltes cultures, i és l’única activitat cultural en què la persona és la protagonista», recorden des del Museu del Joguet, que insisteixen que la memòria de jugar ens envia de nou al passat, cap a aquelles experiències que ens han acabat configurant com a persones i que, encara que siguin íntimes i personals, generen comunitat.

La mostra, que es podrà visitar fins al pròxim 6 de gener a la sala oberta del museu alt-empordanès, busca precisament aquesta memòria col·lectiva entorn del joc.

Juguem? Records personals de la memòria col·lectiva de jugar estat una col·laboració de l’equipament amb Vlasman, artista i comissària de l’exposició, que concep l’art com un espai d’expressió, de trobada i de participació social.

En les seves obres, els objectes i els joguets tenen un paper en la creació de natures mortes inusuals, construïts a partir de les aportacions de les persones que hi han col·laborat, recordant el significat especial que tenen per a ells el seu joguet i convidant, de passada, el visitant a rebuscar també en el seu propi calaix de records.

Taller per posar-ho en pràctica

Per continuar treballant en aquesta línia, Vlasman impartirà dissabte un taller artístic al museu adreçat a famílies amb infants a partir de 7 anys.

Seguint les petjades de les creacions de l’artista que es poden veure al museu, el taller proposa la creació artística de mons i realitats imaginàries a partir dels jocs i joguines preferides de la canalla, tot reflexionant sobre el sentit i el valor que tenen aquests jocs i materials com a records consolidats relacionats amb experiències importants de la seva vida.

El taller és gratuït, però cal reserva prèvia per a participar-hi. Els participants hauran de dur una càmera o un mòbil i una joguina, si és petita, o bé una imatge que la representi.

