Jaume Pla, Mazoni, presenta aquest diumenge a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí (19.00) i el dia 13 a l’Auditori de Girona el seu nou treball, titulat Ludwig. El desè disc del músic bisbalenc està totalment impregnat de l’obra de Ludwig Van Beethoven, que apareix d’una manera o altra en cadascun dels deu temes que el formen a base de samplers i referències musicals diverses. Les noves cançons de Mazoni s’han aixecat a partir de fragments desconstruïts i reorganitzats de l’obra del mestre en un procés que, explica, va ser «molt natural» perquè es va acabar «enamorant» de tots els fragments musicals que ha fet servir.

Com arriba a Beethoven?

A través d’una biografia que vaig comprar aleatòriament, perquè volia saber com vivia un gran músic del segle XVIII-XIX. Després de llegir-ne moltes de músics del segle XX i actuals, estava cansat de llegir sempre sobre drogues i groupies. La vaig devorar durant el confinament, i de tan immers dins el personatge i la seva música, se’m va acudir aprofitar aquest llegat universal i experimentar.

I d’aquest experiment n’ha sortit un disc.

Intento que cada disc que faig sigui l’aprenentatge d’alguna cosa. Així com a Sacrifiqueu la princesa va ser com funcionaven els sintetitzadors, aquí ha sigut sobre Beethoven i la música clàssica. Ja hi ha molts discos al món, per fer-ne un he de trobar un bon motiu, encara que sigui íntim, al qual agafar-me, perquè llençar deu cançons perquè sí ho podria fer qualsevol.

Com ha treballat per portar les composicions de Beethoven cap al teu estil?

Ha sigut molt natural, perquè com que vaig estar molt temps escoltant-les i seleccionant-ne trossos, fins que no vaig tenir molt definits els fragments que volia fer servir no em vaig posar a escriure. Em vaig anar enamorant d’aquests fragments i acabar-los amb una cançó meva va sortir de forma natural. Sona molt més dur a priori del que va suposar fer-ho per mi, perquè tenia molt interioritzat què volia què sortís al disc.

La selecció ha sigut difícil?

Ha sigut molta feina de triar i escoltar, més que no pas fer la meva part.

No tenia por que sortís un Frankenstein musical, amb la barreja?

Sí, era un comentari que em feia la gent quan explicava el projecte, abans de sentir-lo. Però crec que al final el disc pot ser tranquil·lament la continuació de la carrera d’en Mazoni, no el veig com un experiment a part. Un cop l’escoltes, t’oblides una mica de la barreja. Jo n’estic satisfet, per mi no és un Frankenstein.

Quin pes tenen les composicions de Beethoven en les deu cançons del disc?

Hi ha cançons en què el seu so no té molt pes, que és un detall, i en altres, ho impregna tot. A cada cançó hi ha un sampler seu i la proporció varia, hi ha diferents graus de les seves obres en les meves cançons, però en totes hi ha alguna cosa. A Zombies, que és el primer avançament del disc, podríem dir que és meitat i meitat, en altres, com És veritat perquè és bonic arriba al 80%.

Ha sigut un repte treballar amb melodies que tothom té al cap?

És una de les coses que ens vam plantejar en començar. Per exemple, no hi ha Per a Elisa, que potser és la seva composició més popular a nivell de carrer. O amb l’Himne de l’alegria hem fet un experiment i no una cançó, perquè creia que era massa coneguda. En general, com més famosa era la peça de partida, més he tocat el sampler, i a la inversa. Com més reconeixible, més l’he canviat, perquè la gent ja té massa idea de com sona la melodia. No pots posar la Cinquena Simfonia tal com és, perquè llavors queda com un nyap; en canvi, altres melodies no m’ha importat deixar-les més iguals, perquè no tenen aquest significat universal.

Com sonarà Ludwig en directe?

És un repte també en aquest sentit. Venim de fer un trio molt rocker i molt d‘essència i ara estem treballant perquè sonin les cordes i amb un pianista nou, tot un sistema nou. Els qui van veure un bolo l’any passat ho trobaran tot diferent.

Aquest projecte va guanyar el premi de l’Espai Ter i també ha rebut el suport a la producció de La Marfà – Centre de Creació Musical de Girona. Deu donar més seguretat, posar-se a treballar sabent que hi ha el finançament abans de començar i no a la inversa.

Clar! Aquest és el meu desè disc i és la primera vegada que tinc aquest suport abans de començar a fer-lo. Això fa que treballis molt més tranquil, no tens l’angúnia de pensar en retallar coses perquè no hi arribes i pots traslladar el que tens el cap al disc. Això va a favor de la creativitat, perquè sovint passa que tens una idea però no els diners per materialitzar-la.