Hi ha coses que no estan bé perquè no estan bé, és igual si et sents culpable», diu la Núria, el personatge que interpreta la Nora Navas, just abans de fer volar pels aires els seus principis en una nit boja al costat de les seves amigues. Perquè Les irresponsables, la nova obra del dramaturg argentí Javier Daulte, estrenada aquest dijous al Teatre Municipal de Girona dins el festival Temporada Alta, va precisament d’això, de deixar-se endur pel primer que et passa pel cap, de fer una maldat pura i gratuïta sense justificació ni remordiments, fins que les conseqüències t’esclaten a la cara.

Excepte algun moment estripat realment prescindible, el text de Daulte té molt bons ingredients per a que la cosa funcioni: una complicitat femenina molt ben dibuixada, humor amb regust negre i un missatge en el qual es poden llegir múltiples capes.

Pràcticament el mateix equip que va aixecar la fantàstica Les noies de Mossbank Road -repeteixen Sílvia Munt a la direcció i Marta Marco i Cristina Genebat al costat de Navas com a trio protagonista- s’ha tornat a reunir per a un muntatge que juga a portar al límit allò de fer el que imagines, sense parar-se a pensar en quin efecte tindrà, buscant el difícil equilibri entre la riallada i la reflexió.

Les tres amigues han canviat aquella casa d’estudiants a Mossbank Road per un xalet en una urbanització de pijos a la quinta forca. La Núria i la Fabi s’hi han endut la Lila a passar el cap de setmana i ajudar-la a superar una ruptura sentimental, però una aplicació de mòbil i un parell de trucades ho compliquen molt. Aquí no hi ha rerefons tràgic i l’escenari canvia, però la fórmula es repeteix i la química entre tres grans intèrprets són la substància que engreixa la maquinària per a que tot rutlli com la seda.