La cantautora menorquina Anna Ferrer va ser l’encarregada d’obrir ahir al migdia des de Torre Gironella els Concerts a Cegues, el festival que proposa actuacions amb un artista sorpresa en espais singulars de la ciutat de Girona, com els Banys Àrabs o la Casa Masó. La tercera edició del cicle va arrencar amb una actuació de Ferrer a l’aire lliure i gratuïta coincidint amb les Fires de Sant Narcís. Les entrades, que s’havien de reservar, es van exhaurir fa un mes, poques hores després d’anunciar-se.

Amb dos discos publicats, Ferrer és una de les veus emergents de la música en català. La seva música beu del folklore i la música d’arrel, però incorporant-hi sonoritats pròximes a l’electrònica.

Després de penjar el cartell de complet a tots els concerts de la segona edició, el festival manté la mateixa fórmula: cada dissabte fins el 18 de desembre oferirà concerts sorpresa i el públic no sabrà qui és l’artista que actuarà fins el mateix moment del recital. A més, buscant la proximitat entre músics i espectadors el festival aposta per un format íntim sense escenari ni equip de so.

La setmana que ve el festival es trasllada fins als soterranis de la catedral, que s’estrenen com a espai dels Concerts a Cegues, en un recital pel qual ja no queden entrades.

El festival, a més, també ha penjat el cartell d’entrades exhaurides per a les pròximes actuacions, que seran a la Casa Masó (13 de novembre) i als Banys Àrabs (20 de novembre).

Encara queden places, però, per a les cites a la capella de Sant Jaume, a Sant Pere de Galligants, al Museu d’Història i al Museu d’Art.