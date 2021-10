Rèquiem, del llatí requiem, descans. Rèquiem pels cossos, no per les ànimes, reclamen Les Impuxibles a FAM. Rèquiem per tothom que ha patit perquè el fan sentir-se diferent; rèquiem per deixar enrere la vergonya, les pors i les angoixes que no hauríem de tenir per viure dins d’un cos real. L’espectacle, que divendres va ser al Canal de Salt dins Temporada Alta, clama, insistent com la gota xinesa, contra la pressió social sobre el cos femení en totes les seves formes, fent una crida a trencar els esquemes socials imposats entorn del color de la pell, la vellesa la sexualitat o el pes.

Combinant la música, la dansa i la paraula, les sis intèrprets, tan diverses com la societat que reivindiquen, s’hi bolquen en tot i per a tot, esquitxant els vuitanta minuts de FAM amb pinzellades biogràfiques: de l’experiència de l’actriu i cantant negra Kathy Sey al moviment hipnòtic de Laila White, que balla amb crosses pels efectes de la polio.

Embolcallat amb els universos sonors que crea Clara Peya des d’un piano instal·lat al mig de l’escenari i les coreografies d’Ariadna Peya, l’espectacle és contundent com la gota torturadora en el fons i delicat en les formes, com ja és habitual en la companyia.

I el resultat torna a ser brillant. FAM respira veritat i, com ja passava a Suite TOC núm 6, demostra que l’escenari és un camí molt vàlid per lluitar pel canvi social.