El cantautor de la Bisbal d’Empordà Mazoni va estrenar ahir en directe el seu darrer treball, «Ludwig» (Bankrobber). L’espai escollit va ser l’Espai Ter de Torroella de Montgrí. El disc és fruit de la «deconstrucció» de fragments de la música de Beethoven que han estat la «llavor» d’inspiració per als deu temes amb aires pop que treu ara. El públic, molt entregat, va rebre el músic amb aplaudiments tan bon punt va sortir a l’escenari. Va arrencar amb Zombies, un tema molt rítmic que tracta sobre la necessitat de mobilitzar-se i del risc de «quedar-se quiet». Al llarg del concert va anar desgranant els temes nous com Davant la pantalla, i No pateixis, juntament amb d’altres d’anteriors àlbums com Membre fantasma. Va tancar l’espectacle amb La puta vida i Ei que surt el sol amb el públic eufòric. El van acompanyar al baix Miquel Sospedra, Aleix Bou a la bateria i Adrià Bravo al piano. El músic empordanès seguirà la presentació del treball a Girona amb una actuació el 13 de novembre a l’Auditori.