Begur recuperarà aquest mes de novembre el festival Carmen Amaya, una cita per acostar-se al flamenc i a la figura de la gran bailaora, que va passar els seus últims anys al municipi. La quarta edició del festival arriba reformulada: s'allargarà durant tres dies en comptes de fer-se en una sola jornada, com era habitual, i ha canviat de dates, passant de l'agost al novembre, mes del naixement i la mort de l'artista, que va morir a Begur el 19 de novembre del 1963. Pocs abans, encara va oferir un últim ball al poble per recaptar diners per il·luminar el castell de la vila.

La voluntat de l'organització, a més d'allunyar-lo de la carregada agenda d'actes de la temporada d'estiu i dinamitzar el comerç i el turisme en aquest punt de la Costa Brava durant la tardor, és donar un caire més participatiu i cultural al festival.

Espectacles i tallers

El festival organitzat per l'Associació de Comerç i Turisme se celebrarà entre el 19 i el 21 de novembre i, entre altres propostes, al programa en destaca la participació de la bailaora Laura Guillén, coneguda com la Bicha, amb l'espectacle R-cuerdos i la de la companyia Jose Manuel Álvarez, que convertirà el cinema Casino de Begur en un tablao per a l'espectacle Cruces.

A més, també hi ha previstos concerts de migdia amb formacions de flamenc gironines com Nas Heredia & Group i la Tambaleo Band, tallers per a totes les edats per introduir-se en el món del flamenc o una masterclass de rumba.

També hi ha prevista una ruta matinera d'homenatge a la bailaora i un taller de pintura en moviment impartit per Martine Van Noord-Van Zanten.

El festival acabarà amb una sardinada popular, amb un concert inclòs, al Mas d'en Pinc, la que va ser la casa de Carmen Amaya durant els seus anys begurencs.