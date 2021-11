Escoltem prou les emocions?

No, ens n’hem oblidat una mica. Abans de la pandèmia es donava molt valor a l’educació emocional, i penso que tot el que ha generat el coronavirus ens ha fet retrocedir en aquest aspecte. Hem oblidat la salut emocional i ara se n’està tornant a parlar. L’espectacle de titelles Les aventures del lleó vergonyós, del qual ara n’hem tret el disc, el vam crear en ple confinament, seria una dramaturgia on-line. Volíem reividincar que no havíem de descuidar la salut emocional, i que els nens i les nenes poguessin reconèixer les emocions.

L’espectacle s’havia d’estrenar fa just un any a Temporada Alta però la pandèmia ho va frenar.

Estrenàvem el 28 d’octubre de 2020 i van tornar a tancar de cop teatres i auditoris, el món de la cultura. Només vam poder fer l’actuació del dia d’estrena. Temporada Alta es va portar superbé, vam gravar l’espectacle i el vam emetre per streaming, i almenys no ens vam aturar. Ara estem notant que és el moment que El lleó vergonyós comença a voltar de debò. Ha costat arrencar, perquè després de tant temps amb la cultura aturada hi ha molt per fer, però a partir de gener, sobretot, tenim moltes coses tancades.

Què hi ha al nou disc?

Hi surten les cançons creades per aquest musical de titelles de petit format, amb temes originals i altres que són versions. A més hi hem inclòs les escenes de l‘espectacle per poder-lo seguir escoltat. Vam estar gravant diàlegs per poder-lo reviure des de casa. Hem volgut provar si enganxava als nens i ens diuen que sí, que és una manera que els nens no estiguin enganxats a les pantalles i puguin seguir l’espectacle, en aquest cas, escoltant-lo.

Quins atractius destacaria d’El lleó vergonyós?

És un espectacle de petit format, pensat per aforaments reduïts, en teatres de com a màxim 400 espectadors. Hi apareixen titelles de tija, de taula, i el que volem és que els nens puguin gaudir-ne relativament a prop.

Com són ara els concerts?

Al principi hi havia moltes ganes, encara que fos amb restriccions d’aforament, la gent asseguda, i mascareta. Però aquest últim estiu he detectat una certa sensació de cansament, com volent dir «de veritat que encara hem d’estar separats i amb mascareta?» Tot plegat fa la sensació de poca festa major. Per fortuna la pandèmia ha millorat els indicatius i tot sembla que pot anar tornant a la normalitat, perquè ja es començava a notar certa apatia.

Els seus personatges ja són un més per a moltes famílies?

Si, és molt divertit perquè la gent ens troba i ens saluda com si fóssim familiars seus. És fort que ens tinguin aquesta confiança.

N’hi ha algun de personatge de l’espectacle que sigui més favorit que els altres?

El gall, que representa l’emoció de l’alegria. És la cançó que més èxit ha tingut i que més es demana. I la que més reproduccions té en digital. És l’emoció que tothom té ganes de viure. Tots busquem l’alegria. El tigre, per exemple, també agrada molt. El cavall representa la ràbia i l’hipopòtam, la tristesa. En les escenes on surten aquests personatges patíem perquè es genera cert rebombori, com un rebuig a aquestes emocions perquè porten a sentiments més tristos. Però també ens va semblar interessant observar aquest comportament del públic i aplicar-ho a escena. Quan apareix l’hipopòtam hi ha nens que ploren empatitzant amb aquella emoció i això volia dir que estam connectats a l’escenari.

Al desembre ompliran vuit funcions a Temporada Alta amb És Nadal a dins El Pot Petit. Com han viscut aquest boom?

Encara no m’ho acabo de creure, és una emoció molt bèstia. He estudiat art dramàtic, vinc del món de teatre, des de jove somies que et programi Temporada Alta, i hi havia estat amb un projecte quan vaig sortir de la carrera. Pensava que estava al festival més important que podia estar, ja en aquell moment. Ara hi som amb un projecte nostre, que hem fet créixer des de zero amb totes les nostres energies, i ens fa especial il·lusió actuar al Teatre Municipal, on no ho hem fet mai en dotze anys. Serà especial, sens dubte. Quan vam parlar amb en Salvador (Sunyer) ens volia programar a l’Auditori però li vam explicar el per què volíem anar al Municipal, que allà seria més proper i especial. I ho va entendre de seguida.

Volen ser més un grup de teatre que fa música o un de música que fa teatre?

Ho som tot, no volem encasellar-nos. Tenim la sort de fer les dues coses i això és una gran riquesa per al grup.

Què li demanen al 2022?

Com a grup de música pensem que els cds s’han quedat obsolets, als nostres bolos el que menys venem son discos. Estem investigant com podem sorprendre i seguir captant públic amb nous formats. Durant el primer trimestre de l’any que ve es veurà i segurament tindrem cançons noves.