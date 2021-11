«Diuen que l’origen de la paraula feria és farah, en àrab, que vol dir alegria. Alegria com la que teniu vosaltres, gironins, que esteu en fires, i la que tinc jo per ser aquí», va assegurar la cantaora i compositora María José Llergo a l’inici del seu concert al Teatre Municipal de Girona aquest diumenge.

Aquesta cordovesa formada a Catalunya, un dels noms claus de la renovació del flamenc, va ser a Girona dins la programació del festival Temporada Alta per oferir un concert poderós i magnètic en què va alternar clàssics, com Las simples cosas o una aplaudida versió de La canción de los soldados, amb els temes del seu primer àlbum, publicat a principis de l’any passat.

«Vaig treure un disc que es titula Sanación just abans d’una pandèmia mundial, però us juro que no sabia res del que passaria», va bromejar, explicant que abans de començar a actuar en directe havia necessitat sanar-se per poder-se entregar al públic en la seva millor versió.

A Girona ho va fer, en una vetllada que va anar esquitxant de comentaris innocents i simpàtics, com si no es cregués que està a punt de tancar la seva primera gira per tot l’Estat.

Flamenc i electrònica

Llergo va anar desplegant simpatia mentre desgranava temes com Niña de las lunas, escrita per a la seva mare i la seva àvia o que va dedicar a totes les dones que eren a la sala; ¿De qué me sirve llorar? o Soy como el oro, en les quals ressona la veu ancestral dels qui llauren la terra mesclada amb capes d’electrònica o la reivindicativa Nana del Mediterráneo, que clama contra la indiferència davant les morts que es produeixen dia sí i dia també a la Mediterrània.

De El péndulo, La luz y Tu piel, tot temes propis, va avançar cap a la Nana del caballo grande de Federico García Lorca i Me miras pero no me ves, abans d’encarar els bisos i tancar el concert amb una versió lluminosa de Pena, penita, pena.