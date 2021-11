Primer van ser les fotos d’un cel tancat i quadrat, sense horitzó, i després van venir els textos, no més d’una o dues pàgines diàries, per no perdre’s enmig del confinament. D’aquell recull d’imatges fetes des de la finestra i textos que l’escriptora i curadora d’exposicions resident a l’Empordà Cristina Masanés va anar aplegant per «no perdre el fil dels dies tancats» ara fa un any i mig durant tots el temps que va passar enclaustrada a casa mentre el món s’aturava n’ha sortit ara Eroica, publicat per l’Avenç.

El llibre, explica, és el resultat dels «petits rituals» que va anar gestant per necessitat, per aferrar-se al temps, mentre la pandèmia ho frenava tot.

«De seguida vaig veure que cada dia era previsible, perquè tots eren iguals, i que el confinament aniria per llarg. Primer vaig tenir la idea de fer les fotos, que ara ho veig clar, feia quan buscava una obertura, i al cap de poc va venir la necessitat d’escriure», explica Masanés sobre uns textos breus i concisos que escrivia diàriament en una petita llibreta a mà, el que implica «fer més treball amb un mateix».

A la pàgina esquerra de la llibreta hi havia la fotografia del cel d’aquell dia i a la dreta, el text, un format que l’edició de l’Avenç ha respectat.

De diari a fals dietari

Escrit inicialment per a ella mateixa, aquell diari personal va anar agafant una nova volada quan va decidir passar-lo a l’ordinador. «Allà va passar a ser una altra cosa, d’un diari personal a un fals dietari, i va créixer i canviar amb la reescriptura», diu.

Durant aquest procés van desaparèixer-hi moments que «potser eren massa íntims i personals» i van amplificar-se’n d’altres, com la presència de la seva mare, morta ara fa trenta anys.

«La seva presència ja hi era, perquè el món aturat et permet fer emergir presències que normalment estan absents, però la vaig fer créixer encara més. Un suïcidi és sempre un misteri, però volia anar a buscar en la seva vida quin sentit tenia la seva mort», detalla.

En aquest sentit, assenyala que l’ha llegit «d’una manera molt generacional», rebuscant entre els llibres d’escola d’una generació que va ser «molt castigada», perquè la culpa i el pecat eren ben presents en l’educació que van rebre.

En general, però, assegura que a Eroica ha volgut «posar en valor la vida i la bellesa, perquè durant el confinament hi va haver molta por, però també molta bellesa». «Va ser una manera de descobrir i acostar-nos a la natura i d’establir una altra relació amb el temps», continua Cristina Masanés.

La música de Beethoven va ser la seva companyia durant els més de seixanta dies de tancament, tant que li deu el títol del llibre, Eroica, al nom amb què es coneix la tercera simfonia del compositor alemany.

«No soc melòmana i habitualment em costa acostar-me a la intensitat de Beethoven, però en aquells mesos em va acompanyar», explica Masanés.

La simfonia, «que no és fàcil, però en aquell moment la vaig disfrutar molt», va ser escrita quan Beethoven començava a assumir que perdia l’oïda i l’autora considera que «diu coses de com vivíem tots el confinament», perquè l’ha convertit «en una metàfora del que crec que ens estava demanant la vida, que fóssim herois».