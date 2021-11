Joan Miquel Oliver i l'empordanesa Joina actuaran el dissabte 13 de novembre a la platja de la Perola en el marc del Festivalet, la cita amb què Roses celebra cada any l'estiuet de Sant Martí.

Nascut inicialment com una programació de concerts amb el rerefons de les postes de sol rosinques, el Festivalet ha anat sumant propostes per descobrir la natura i la gastronomia local. Enguany, però, celebrarà una edició «bàsica», expliquen des de l'ajuntament, per l'afectació de la pandèmia.

Per anar escalfant motors, dissabte passat es va fer una excursió per veure la posta de sol al Pic de l'Àliga i ja es pot visitar una exposició de fotografies a l'Oficina de Turisme.

Aquest dissabte, 6 de novembre, hi ha prevista la tercera edició del concurs de pintura ràpida de posta sol i una visita guiada al castell de la Trinitat amb tast de vins inclosa, i el dia gran del Festivalet, el 13, a més dels concerts d'Oliver i Joina hi haurà un taller d'estels per a tota la família i el tercer Rally de Clàssics Badia de Roses.

A més, entre el 8 i el 14 de novembre diversos restaurants rosincs oferiran menús dissenyats per a l'ocasió.