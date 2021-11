Es busquen joves gironins, d’entre 16 i 25 anys, per a introduir-los en el món de la gestió i programació cultural i que descobreixin, en primera persona, com funcionen els equipaments públics de la ciutat i n’organitzin part de la programació.

L’Oficina de Foment de les Arts de Girona ha posat en marxa el projecte Antenes, una iniciativa que convida els joves de la ciutat a acostar-se als equipaments culturals públics per poder-hi organitzar activitats amb els artistes, grups o companyies que els interessin.

Durant els propers mesos es faran activitats especials, com ara visites a equipaments culturals, assaigs oberts o trobades amb professionals per veure tota la feina que hi ha darrere de l’organització d’un esdeveniment cultural.

Després, els participants s’organitzaran en grups en funció dels seus interessos culturals i del calendari de cada festival o equipament que més els interessi.

A partir del gener, faran mentories amb programadors culturals, que els ajudaran a pensar, produir i comunicar una programació cultural a la ciutat.

Els interessats a participar en el projecte només s’han d’inscriure al grup de Telegram Antenes, fent una foto al QR de la iniciativa. Des d’allà, s’enviarà la informació de totes les accions. Les inscripcions estan obertes fins al 12 de novembre.

L’Ajuntament de Girona promou aquesta iniciativa a través del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial.