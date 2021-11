La directora brasilera Christiane Jatahy torna al festival Temporada Alta amb l'estrena de 'Entre chien et loup'. Es tracta d'un muntatge que crítica el feixisme en una versió lliure de la pel·lícula 'Dogville' de Lars Von Trier. En aquest cas, Jatahy presenta una dona que s'escapa d'un règim totalitari i demana refugi en un teatre on una companyia està assajant l'adaptació de la pel·lícula. 'Entre chien et loup' és la primera part d'una trilogia que buscarà reflectir la situació que viu Brasil amb el govern de Bolsonaro. L'obra es podrà veure aquest divendres 5 i dissabte 6 de novembre a les vuit del vespre al Canal de Salt (Gironès).

Amb el punt de mira posat al Brasil, Christiane Jatahy arrenca 'Entre chien et loup', el primer muntatge d'una trilogia d'espectacles crítics amb els governs d'extrema dreta. L'obra està basada en la pel·lícula 'Dogville' de Lars von Trier. Es tracta d'un film en què una comunitat refugia una dona que escapa d'una banda de gàngsters. A canvi, els fa serveis com ara netejar. La pressió policial, però, fa que alguns veïns comencin a exigir més i més a la dona a canvi de no delatar-la. En aquest cas, el punt de partida és una companyia de teatre que està assajant l'adaptació d'aquesta pel·lícula. De sobte arribarà Julia, una dona que fuig del Brasil i del govern d'extrema dreta que hi ha liderat per Jair Bolsonaro. El grup d'actors l'acull, però no vol que es repeteixi la mateixa història que la pel·lícula.

El muntatge serà com si es gravés una pel·lícula en directe i per això mentre la companyia desenvolupa l'obra a sobre de l'escenari, un projector al fons de la sala mostrarà algunes de les escenes que estan passant en aquell moment amb més detall. La idea és jugar entre les fronteres del món del cinema i del teatre. Jatahy ha detallat que 'Entre chien et loup' vol ser una crítica al feixisme i intentar que la societat vegi alguns dels errors que s'estan cometent en governs de l'extrema dreta. «El passat afecta el present, però cal mirar al passat per no repetir la mateixa història», ha afegit la directora brasilera.

Christiane Jatahy intentarà explicar com el feixisme «s'escampa de forma imperceptible». La directora recorda que a Brasil no van saber «veure que arribava el monstre, perquè el monstre no ve amb la seva cara». La idea és que els actors veuen 'Dogville' com un laboratori de proves que han d'aconseguir no repetir quan es troben a Julia. La segona part d'aquesta trilogia que s'està produint ara mateix a Suïssa parla de «l'abisme». El tercer espectacle tractarà «el racisme i l'explotació des del punt de vista dels oprimits». 'Entre chien et loup' és una producció de Comédie de Genève i s'estrenarà a l'estat espanyol dins de la programació de Temporada Alta. L'espectacle es podrà veure aquest divendres 5 i dissabte 6 de novembre a les vuit del vespre al Canal de Salt.