L'espectacle 'Gardenia' torna al Temporada Alta deu anys després de la seva estrena per fer una revisió de l'espectacle «més vulnerable» pel pas del temps entre els artistes que pujaran a l'escenari. Els actors i ballarins que tornaran a pujar a l'escenari són persones transsexuals i transvestits que expliquen com en un determinat moment decideixen assumir una nova identitat. L'espectacle, dirigit per Alain Platel i Frank Van Laecke, serà el mateix tret d'un dels artistes que hi havia fa deu anys que ha mort. 'Gardenia' es podrà veure el divendres 5 a les nou del vespre i el dissabte 6 a les cinc de la tarda al Teatre Municipal de Girona.

Amb la mateixa reivindicació que ara fa una dècada, 'Gardenia' torna als escenaris amb set artistes transsexuals i transvestits per explicar les seves històries. L'espectacle d'Alain Platel i Frank van Laecke torna al Temporada Alta una dècada després de la seva estrena en el que serà una "revisió" del muntatge més que una "versió diferent", tal com han aclarit els dos directors.

Per això han contactat amb els mateixos artistes que hi havia ara fa deu anys i els han convençut de tornar als escenaris. De fet, els actors seran tots els mateixos, però hi haurà una absència, el d'un dels companys que s'ha mort. Alain Platel ha detallat que durant un temps es van plantejar si substituir-lo o no, però al final van descartar aquesta opció.

La revisió de 'Gardenia', però, mostrarà un espectacle "més vulnerable" tal com ha afirmat van Laecke. Aquesta vulnerabilitat es pot percebre a través de l'aspecte físic dels protagonistes però també a nivell emocional. El codirector ha detallat que a dalt de l'escenari es veurà com els artistes han patit "el pas del temps", però mantenen "les ganes de lluitar".

Per la seva banda, Alain Platel ha destacat que en aquesta revisió de l'espectacle també transmetrà "més seguretat i confiança" dels actors que no fa deu anys. En el moment de l'estrena de 'Gardenia', alguns d'ells estaven "insegurs" de saber si ho feien bé i també hi havia inseguretat entre els directors per saber si aquell espectacle funcionaria o no. Però va convertir-se en tot un èxit i per això Platel creu que ara tothom és conscient "de la força que té el moviment".

En aquesta "coreografia de gèneres" que esdevé 'Gardenia' els protagonistes explicaran com després de néixer homes van decidir en un moment determinat adoptar una identitat diferent amb la qual se senten més còmodes. La transsexualitat era un tema tabú ara fa deu anys i els directors detallen que afortunadament ara cada vegada hi ha més sensibilitat per aquest col·lectiu.

Platel ha recordat que fa deu anys van anar a Moscou per interpretar 'Gardenia' en un moment complicat pel col·lectiu homosexual, ja que era perseguit i atacat. Malgrat tot, els artistes van decidir anar-hi per "donar suport i visibilitzar la comunitat transsexual".