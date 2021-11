L’obra de Ramon Pujolboira, tan vinculada al paisatge d’Empúries, prendrà per uns mesos l’Escala amb una gran exposició. Dos anys després de la seva mort, el municipi li ret tribut mostrant peces i documents a l’Alfolí de la Sal, a la biblioteca i els comerços. Des del 14 de novembre i fins el 30 de gener, Pujolboira. Apropar-se a la pintura mostrarà pintures, dibuixos, gravats i escultures de qui va ser un dels fundadors del Grup 69 al costat de Ricard Ansón, Josep Ministral, Lluís Roura i Daniel Lleixà.

«L’objectiu és mostrar Pujolboira com un artista polifacètic», explica el comissari de la mostra, Jordi Roura. Per això, indica, la seva obra s’ha repartit per les diferents sales de l’Alfolí de la Sal agrupada per si estan pintades en aquarel·la, guaix, oli o pintura acrílica, per exemple.

«El gruix de les obres fan referència a la temàtica central de Pujolboira, que és el paisatge d’Empúries i l’Escala, però també s’hi poden veure referències a Sant Martí d’Empúries», explica Roura, que assenyala que totes les peces provenen del taller d’Albons i del fons de la família.

Algunes ja s’han exposat en altres ocasions, però també hi ha material inèdit, com dos gravats de gran format, de dos metres per un metre, dels quals no se’n va arribar a fer tiratge o un bodegó d’una taula amb el paisatge d’Empúries, que Roura defineix com «el germà petit» del gran mural que l’artista va pintar pel restaurant Miryam de l’Escala.

Pel que fa a la biblioteca, s’hi exposarà tota l’obra editorial, com els llibres i els catàlegs, i el Sant Jordi de l’Empordà, una peça amb Sant Jordi trepitjant el drac en senyal de victòria amb el paisatge del moll grec d’Empúries, explica Roura.

Juntament amb la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (UBET), també s’ha organitzat una exhibició als comerços amb els cartells de les exposicions que Pujolboira va fer tant aquí com fora del país.

«L’exposició ha estat una iniciativa de l’ajuntament per reconèixer la figura de Pujolboira, no només per la temàtica de la seva pintura, sinó perquè, tot i que no va viure a l’Escala, hi va fer molta vida, participant en l’activitat social i cultural», explica Roura.

La família, que acaba de constituir la Fundació Pujolboira per preservar el seu llegat i difondre el seu treball pedagògic, ha participat en la selecció de les obres i ha donat totes les facilitats a l’organització.

A més d’editar un catàleg que recull tota l’obra exposada, entorn de la mostra s’han previst diverses activitats complementàries sobre la figura i l’obra de Pujolboira, com una conferència de Mariona Seguranyes i Lurdes Boix, una taula rodona amb el Grup 69, concerts o un taller per fabricar pintures a càrrec del grup 3 colors, reivindicant també el vessant docent de Ramon Pujolboira.

La mostra s’inaugurarà diumenge 14 a les 12 del migdia a l’Alfolí de la Sal amb una presentació a càrrec de Ricard Ansón, Daniel Lleixà, Josep Ministral i Lluís Roura, membres del Grup 69.