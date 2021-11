La cantaora Mariola Membrives tancarà aquest dissabte la seva residència artística a l'Ateneu de Banyoles amb La fiera, la seva proposta més personal. Hi repassa la seva trajectòria professional a partir d'una dona que busca com ensorrar els límits. Des de la tradicional Llorona, passant pel Romance de la monja contra su voluntad, l'etern Ne me quitte pas renascut de les entranyes de l'artista, fins a arribar a Les guardianas del tiempo o l'Apocalipsis del seu futur disc, Membrives fa sobre l'escenari un viatge vital de recerca i creació.

Membrives portarà La fiera a Banyoles després d'estrenar-la al Teatre Grec de Barcelona al setembre.

Amb aquesta actuació, Membrives tanca la seva etapa com a artista resident de l'Ateneu -CMEM de Banyoles, durant la qual ha ofert tres recitals: el que va protagonitzar amb la Giorquestra el 20 de març, el del 13 de juny amb Chano Domínguez i aquest darrer, que realitzarà acompanyada a l'escenari pels músics Javier Pedreira i Vicent Pérez.

En el marc de la residència artística, aquest divendres els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) tindran l'oportunitat de conèixer de prop l'artista amb l'activitat La classe va a concert, on Membrives explicarà als joves músics com enfoca el procés creatiu i els seus inicis al món de la música per tal que puguin acostar-se a una de les figures del jazz, flamenc i la música d'arrel del moment.