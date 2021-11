El cantant Georgie Dann va morir ahir als 81 anys a la ciutat de Madrid. El popular músic francès va morir a l’Hospital Puerta de Hierro, on havia de passar pel quiròfan per a una operació de maluc, segons van confirmar fonts hospitalàries. Conegut per temes com El Bimbó (1975), El chiringuito (1988) o La barbacoa (1994), l’artista francès era conegut a Espanya, on residia des de 1965, com el rei de la cançó de l’estiu.

Nascut a París l’any 1940 sota el nom de Georges Mayer Dahan, provenia d’una família de músics i artistes i va estudiar durant anys al conservatori. Es va especialitzar en el clarinet i també tocava el saxo i l’acordió.

Es va llicenciar en Magisteri i va exercir de professor, una etapa durant la qual composava cançons humorístiques amb els seus alumnes i que va donar peu a la seva carrera musical. Va començar a fonamentar la seva fama a Espanya a partir de la seva participació al Festival de la Mediterrània del 1965 com a representant del seu país amb Tout ce que tu sais, tema al qual va seguir el seu primer èxit, El catashock, del 1969. Va ser un habitual de TVE.

Cançons de tornades facilones, ritmes molt ballables i lletres de vegades picants però sempre referents a la festa i la canícula van marcar la seva trajectòria, fins a guanyar-se a pols el títol de rei de la cançó de l’estiu després de posar la banda sonora a la calor durant diverses temporades.

Més de 300 obres

Soci de la SGAE des del 2016, Dann posseeix 303 obres registrades com a compositor i lletrista, la qual cosa inclou temes tan coneguts com Macumba, Carnaval, carnaval o El negro no puede.

Després de passar els 90 pràcticament retirat, va tornar a treure temes a principis del segle XXI, però no va tornar a tenir la mateixa repercussió que les dècades anteriors. El seu darrer treball va ser l’any 2018, quan va publicar la cançó Buen rollinski, un tema dedicat al futbol coincidint amb la celebració del Mundial de Futbol a Russia.