Sis personatges icònics de les pel·lícules d’Stanley Kubrick s’assabenten de la mort del seu creador i a partir d’aquí, la dansa, la música i altres elements escènics s’interroguen sobre aquell petit parèntesi que hi ha entre el final d’una cosa i el principi d’una altra. Aquests sis personatges d’un dels grans cineastes de la història a la recerca d’autor són el punt de partida de la companyia La Intrusa per a It’s a wrap (Kubrick is dead). L’espectacle, que es podrà veure divendres 12 al teatre El Jardí de Figueres, és una de les propostes que la setmana vinent la capital alt-empordanesa dedicarà al director de films com La taronja mecànica o Barry Lindon.

I és que entre el 9 i el 13 de novembre, hi ha previstes projeccions i dansa i música relacionats amb el director.

El 9 i l’11 de novembre als Catcines el Cineclub Diòptria projectarà la pel·lícula 2001: una odissea de l’espai, mentre que el dia 10 a La Cate, Jordi Dorca, programador d’activitats del Museu del Cinema, oferirà una conferència sobre les constants artístiques i temàtiques del seu cinema.

El dia 13, a La Cate, com a clausura del cicle, l’Orquestra Simfònica del Vallès actuarà en format de quintet de metalls i percussió per posar música a les peces clàssiques de la filmografia del cineasta.

A més, fins al 16 de novembre a la Biblioteca de Figueres es podrà hi haurà un aparador dedicat a Kubrick amb biografies, estudis crítics, llibres, discografia i films.