Deu anys després de voltar per mig món amb Gardenia, un espectacle sobre la vellesa, el transvestisme, la transsexualitat i la recerca de la identitat, un dels referents del teatre europeu, el director Alain Platel, i el cineasta Frank van Laecke tornen al festival Temporada Alta amb una versió revisada i «més vulnerable» del muntatge, segons expliquen els dos artistes belgues.

La proposta, que arriba avui i demà al Teatre Municipal de Girona, recupera el mateix repartiment que ja va pujar a l’escenari del festival l’any 2010, amb l’única excepció d’un intèrpret que va morir fa cinc anys.

L’espectacle està basat en la història de l’actriu transsexual Vanessa van Durme, que va recollir testimonis de múltiples transsexuals i amics transvestits i va convèncer Platel, Van Laecke i el compositor Steven Prengels per fer aquesta peça, inspirada en la pel·lícula Yo soy así de Sonia Herman Dolz.

Aquell primer Gardenia recollia les històries de persones sexagenàries, nascudes homes, que en un moment de la seva vida van decidir assumir una nova identitat com a dones. El repartiment, la meitat del qual estava (i està) format per actors i ballarins no professionals, hi exposava el seu testimoni personal i «molta gent es va enamorar d’ells, per la generositat , per la intimitat que estaven disposats a mostrar al públic», explica Alain Platel, que assenyala que el muntatge convidava a la introspecció perquè et fa adonar de qui ets, entendre’t i gestionar la vida.

Per la seva banda, Van Laecke assegura que amb Gardenia van aconseguir «descobrir un univers que no esperàvem trobar» gràcies al que exposaven els mateixos intèrprets. «Dels assaigs en van sortir converses que ens van ajudar a descobrir molt més del que havíem pogut anticipar», i per això van optar per «fer pujar aquestes històries personals dalt de l’escenari i recrear un ambient que genera moltes preguntes i dona algunes respostes».

Una dècada més tard, han revisat el projecte, amb el mateix missatge que «la lluita continua», explica el director, però amb l’afegit del pas del temps, ja que la majoria dels intèrprets supera els setanta anys i n’hi ha un que frega els vuitanta.

Aquest salt temporal, explica el director i coreògraf, fa que la versió actual sigui «més vulnerable, tant físicament, perquè aquests deu anys es perceben, com per l’ambient que intentem recrear».

«El públic ens diu que aquest és més bonic de veure, per aquesta gent gran que encara té ganes de lluitar i de seguir demostrant qui són i que no es planteja que la seva pell té deu anys més. Això genera una tensió molt bonica entre el somni i la realitat», assenyala Platel sobre aquesta producció de NT Gent i Les ballets C de la B que estarà de gira fins al desembre, tot i que «ja té peticions de teatres d’arreu d’Europa».

Respecte als canvis entorn de la identitat en aquests deu anys, Platel considera que Gardenia «alimenta el debat actual» i «és el recordatori d’alguna cosa important», perquè un jove espectador li va confessar que veia els intèrprets com «els veterans d’una batalla que va començar fa molts anys i que encara dura».