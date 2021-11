La directora brasilera Christiane Jatahy, un dels noms habituals del festival Temporada Alta, torna avui de nou Salt amb Entre chien et loup, que també es podrà veure demà. El Canal acollirà l’estrena a l’Estat d’aquest espectacle en què, amb la seva usual barreja de teatre i cinema, Jatahy reflexiona sobre l’ascens de l’extrema dreta al seu país a partir d’una versió lliure de la pel·lícula Dogville de Lars Von Trier.

Jatahy presenta la història d’una jove brasilera, interpretada per Julia Bernat, que pertany a les classes privilegiades i que s’exilia per escapar del govern totalitari del seu país. Amb l’esperança de conèixer una societat basada en el respecte, la noia arriba a un teatre on un grup d’actors està adaptant teatralment el film del danès Lars von Trier per treballar la idea de l’acollida de forasters.

Tot plegat, explica, li serveix per llençar un missatge entorn de com «el capitalisme d’explotació pot abocar-nos al totalitarisme i al feixisme, cosificant l’ésser humà».

El repte d’aquesta producció suïssa, explica, ha estat explicar com el feixisme s’introdueix en la societat «d’una manera molt imperceptible».

«Mai m’hauria imaginat que el Brasil arribaria a ser com és ara, no vam veure arribar el monstre, perquè mai es presenta amb la seva cara, el feixisme sempre ve amb una màscara», afirma.

«Volia mostrar com es confon el fet de tenir drets amb mantenir els privilegis, i com aquesta confusió ens fa perdre la capacitat de jutjar el que està passant i els riscos», afegeix.

Per a fer-ho, s’ha servit del plantejament de Dogville, amb «una microcomunitat que és un laboratori que permet parlar del fet que hem d’estar atents abans que caigui tot».

Jatahy, que remarca que planteja el projecte com «un treball artístic i polític», engega amb Entre chien et loup una trilogia teatral sobre la situació actual al Brasil. Ara ja treballa en el segon muntatge i el tercer abordarà l’estructura colonial i el racisme entorn dels afrodescendents.

Llenguatge híbrid

Formalment, la directora torna a combinar el material audiovisual amb el teatre: sobre l’escenari, alguns actors seran filmats i d’altres estaran filmant les escenes que es projecten a la sala durant el transcurs de l’obra.

«La presència del cinema fa canviar la ficció, i a més, permet jugar amb la idea del temps: estàs fent una pel·lícula en directe per enregistrar el passat, un passat que no para d’interrompre el present», diu.

Per anar obrint boca, el cinema Truffaut ja va acollir aquest dimecres una projecció de la pel·lícula Dogville.