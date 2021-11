El compositor estonià Arvo Pärt protagonitza des d'aquest divendres les darreres exposicions de l'any a Les Bernardes de Salt. El centre de cultura contemporània exhibeix "El lament d'Adam", la composició per a cor i orquestra creada al 2009 per Pärt sobre un text en eslau eclesiàstic de sant Silvà del Mont Athos. Les altres dues mostres que es podran veure fins a final d'any, dins el cicle centrat en la natura com a refugi, són "Motor-cor 2003", de Salvador Juanpere, a la Sala 29 m2, "Body Awareness" de l'artista Albert Bonay, a la sala La Talaia.

"Adam's Lament" va ser un encàrrec conjunt de les Capitals de la Cultura Istanbul (2010) i Tallinn (2011). L'estrena va tenir lloc a l'Església de Santa Irene, que es troba dins el recinte del Palau de Topkapi d'Istanbul el 7 de juny de 2010, amb l'Orquestra Filharmònica Borusan i el Cor de Cambra de la Filharmònica d'Estònia, dirigits tots per Tõnu Kaljuste. L'obra està dedicada a l'Archimandrite Sofroniĭ i està basada en un text de Sant Silvà. Aquest monjo de la mont Athos, mort el 1938, que va tenir com a seguidor a Sofroniĭ, qui va difondre el seu llegat per Europa traslladant-lo primer a França i més tard a Anglaterra, on va fundar el Monestir de Sant Joan el Baptista a Essex. Silvà va ser canonitzat el 1987, sis anys abans de la mort de Sofroniĭ. Els textos de Sant Silvà són testimonis de fe a través de textos senzills que sorgien de pensaments i il·luminacions que Sofroniĭ va recollir amb fervor.

Per la seva banda, "Motor-cor 2003" presenta un motor de cotxe, on la seva producció ha estat totalment mecanitzada i alhora pot ser considerat "exemple del procés d'industrialització", i on l'artesania "va perdent terreny davant l'avenç de la indústria". Salvador Juanpere té per objectiu amb el seu treball "establir connexions entre l'art i la vida i no desvincular l'artista de l'obra". Finalment, a "Body Awareness" Albert Bonay estableix a través de la seva obra "un diàleg entre la fragilitat del procés de la fusió del vidre, el cosit de les teles pintades i foradades i la persistència de l'àcid devorant el metall".