Un concert de la cobla La Principal de La Bisbal al Col·legi de l’Estació de Sant Feliu de Guíxols va servir ahir a la tarda per presentar el doble CD dedicat a la capitalitat de la sardana que aquest any ostenta la vil·la ganxona.

Aquest doble disc l’ha enregistrat recentment la Principal de la Bisbal amb el segell Audiovisuals de Sarrià. S’ha editat per celebrar la capitalitat ganxona, amb les composicions més emblemàtiques d’aquesta efemèride.

Al concert s’hi van interpretar diverses de les 24 peces del CD, de les quals 23 són sardanes, més el Tango de la Punyalada, una composició satírica que era un dels divertiments musicals del passat. Part dels assistents van aprofitar el concert per ballar les peces interpretades.

El doble CD és una peça única, ja que el referent pràcticament únic gira al voltant de Sant Feliu de Guíxols i totes les sardanes que s’hi presenten mai no havien estat enregistrades abans. Inclou, en altres, la peça Guíxols Capital de la Sardana (d’Antoni Mas Bou), i altres com Per la Dolors (Jordi Paulí Safont), Als comissaris de la capital (Olivier Marquès Nebot), o Llibertat de Ricard Viladesau Caner, entre d’altres peces.