Artistes com Salvador Dalí o Remedios Varo s’uneixen a Federico García Lorca en l’exposició del Centre Lorca de Granada La vista i el tacte (ca. 1929-30) que, partint d’un dibuix del poeta, vol acostar-se al seu arxiu d’una manera diferent.

L’exposició, comissariada pel doctor en Història de l’Art i en Estudis Literaris Francisco Ramallo, comença amb més de cent documents de l’arxiu de la Fundació Federico García Lorca i es desenvolupa amb obra del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía de Madrid.

El projecte que parteix del dibuix La vista i el tacte de Federico García Lorca pretén ser, segons els seus promotors, un «nou acostament interdisciplinari» de l’arxiu del poeta al públic, a través d’obres alienes i textos que l’invoquen.

D’aquesta manera, convida a endinsar-se en l’estètica proposta per Lorca en textos com Sketch de la nova pintura, Elegia a María Blanchard o les Suites, i planteja la qüestió del perquè de la decisió de reduir el dibuix a aquests dos sentits, la vista i el tacte, i no a d’altres.

Assumit com una representació simbòlica que enllaça amb les arts visuals, l’exposició remet així mateix a textos d’altres autors, tant propers a García Lorca com a actuals.

Tota mena de disciplines

El dibuix ha servit d’aquesta manera com a «guia» per creuar l’arxiu i reunir documents del llegat de l’autor de Bodas de sangre que s’exposen en la mostra, en els quals la imatge literària dels textos conviu amb diferents expressions artístiques.

L’exposició, gràcies també a l’aportació d’arxius, galeries i col·leccions particulars, ha aconseguit reunir, a més dels gironins Salvador Dalí i Remedios Varo, artistes com Hans Andersson, Rafael Barradas, María Blanchard, David Bestué, Daniel Boccato, Norah Borges, Peppi Bottrop, Miguel Ángel Campano, Jacobo Castellano, June Crespo, Nacho Criado.

També s’hi poden veure treballs d’Ismael González de la Serna, José Guerrero, Joan Miró, Benjamí Palencia, José Val del Omar i Esteban Vicente, entre d’altres.

L’exposició, que estarà oberta al públic fins al proper 13 de febrer, s’enriqueix amb textos escrits per a l’ocasió per Georges Didi-Huberman, Melissa Dinverno i Julia Morandeira, i anirà acompanyada d’un cicle de performance comissariat per Isabel de Naverán al gener.