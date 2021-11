Alternant sobre l’escenari una filmació en directe, imatges enregistrades i el llenguatge teatral, Christiane Jatahy ha fet de Dogville, aquella faula sense parets de Lars Von Trier, un malson sobre el Brasil actual, Entre chien et loup.

La directora aprofita molt bé la idea terrible que alimenta l’extrema dreta que tothom que ve de fora està en deute amb nosaltres. A partir de la història d’una nouvinguda en una petita comunitat, Jatahy mostra com tots podem caure en el feixisme quan els nostres privilegis perillen.

Julia Bernat encarna a la perfecció aquesta estrangera acollida primer amb cordialitat i posteriorment amb fredor i supremacia. Als seus ulls hi ha l’esperança de començar de nou, però també hi creixen les pors i la indignació a mesura que els altres es conjuren per aprofitar-se de la situació.

Al monstre no se’l veu venir, diu Jatahy, perquè mai es presenta amb cara de monstre. Aquí són un mòbil i un parell de rumors que corren com la pólvora les úniques eines que necessita el totalitarisme per plantar la llavor.