El Museu Etnològic del Montseny, a Arbúcies, va presentar ahir l’actualització i ampliació dels seus continguts, després d’unes obres de remodelació que permeten als visitants descobrir nous espais que fins ara no tenien presència en el recorregut. El projecte ha tingut un cost de 545.000 euros, finançats pel Fons FEDER, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Arbúcies.

Una visita guiada que es va dur a terme ahir al matí, va mostrar els nous espais, com el que està presidit per l’icònic autocar de color vermell del 1923 i que remet a la gran indústria arbucienca, la indústria carrossera. Així mateix, hi ha una sala dedicada al món del tèxtil i a la confecció, també molt important i que va donar feina a una gran part de la població femenina de la vila en un període que va de finals del segle XIX a principis del segle XXI.

Entre les novetats, hi ha també un espai dedicat a les Llegendes del Montseny i a la vida quotidiana. Aquest àmbit gira al voltant de la recreació escenogràfica d’una gran llar de foc, com les que es podien trobar en els masos del Montseny des de fa més de 300 anys. Aquest espai genera l’atmosfera perfecte per escoltar les llegendes més conegudes del Montseny.

El projecte de remodelació també ha incidit en la restauració, reforçament, impermeabilització i aïllament tèrmic dels teulats originals de l’edifici de La Gabella, així com de les cobertes de la galeria nord i la remodelació dels sistemes elèctrics i de climatització del conjunt de la segona planta del museu, amb l’objectiu de millorar tant les condicions de visita, la conservació de les col·leccions i l’eficiència energètica.

El museu, amb més de 50.000 visitants anuals, ocupa una superfície de 2.000 m2 i és considerat un referent patrimonial del sud de les comarques gironines.