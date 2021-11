Gardenia - Teatre Municipal de Girona Direcció: Alain Platel i Frank van Laecke. Basat en un concepte de Vanessa van Durme. Creació i interpretació: Vanessa van Durme, Griet Debacker, Andrea de Laet (†), Richard Tootsie Dierick, Danilo Povolo, Gerrit Becker, Hendrik Lebon, Dirk van Vaerenbergh i Rudy Suwyns.

A Gardenia no hi ha festa, però sí una alegria ingènua, com atrapada en el temps, malgrat que aquest passi. Deu anys després de voltar pel món amb un espectacle que parlava, quan no era habitual, de la transexualitat i menys durant la vellesa, Alain Platel i Frank van Laecke hi tornen. La lluita no ha acabat, però una dècada més tard, amb l’afegit de la fragilitat.

A Gardenia no s’hi expliquen les històries d’aquestes persones que se senten dins el cos equivocat, però s’hi intueix rere el maquillatge, els lluentons i els talons. Sobre un terra inclinat, com si els aboqués a l’abisme, es mouen, es despullen i vesteixen de nou, entonant melodies que criden més a la nostàlgia que a la gresca, com Over the rainbow.

Fins i tot el Bolero de Ravel agafa un to malencolic en aquest espectacle que juga també a la contradicció, afegint als intèrprets -la majoria no professionals i ara ja septuagenaris- un noi jove i una dona, com si fossin les dues metes als quals ja no poden arribar.

Al cabaret de Gardenia no hi ha lloc per a la disbauxa, però l’espectacle, íntim i elegant, genera un empatia immensa. S’hi exposen amb tota la generositat i és un gust fer camí, per dues hores, al seu costat.