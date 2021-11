L’Espai Art Abadia acollirà a partir del pròxim 13 de novembre la mostra col·lectiva Rodó, on 36 artistes diferents homenatgen al cantautor, poeta i pintor Pere Figueres. L’exposició itinerant, que es podrà veure fins al 28 de novembre, mostra les obres que els diversos artistes han creat especialment en reconeixement de la figura de Figueres, una de les veus més representatives de la cançó catalana contemporània.

En concret, les obres són uns tondos (uns elements pintats de forma circular) de 35 cm de diàmetre que simulen la forma i el disseny dels discos de vinil. Des de l’organització expliquen el perquè del nom: «Rodó com l’amistat, com la generositat, és rodó com la terra, rodó com un disc de vinil». La mostra ja s’ha pogut veure al poble d’Illa (Rosselló), on es va estrenar al setembre, i a Els Banys d’Arles (Vallespir). Després de passar per Sant Joan de les Abadesses, també es podrà veure al desembre a la Casa de la Generalitat de Catalunya, a Perpinyà.

36 artistes i subhastes

Els i les 36 artistes que participen en aquesta exposició itinerant són Miquel Arnaudiès, Georges Ayats, Danielle Busquet, Jacques Capdeville, Francesca Caruana, Caroline Cavalier, Pascal Comelade, Roger Cosme Esteve, Joël Desbouiges, Quim Domene, Marc Fourquet, Michel Fourquet, Beatriz Garrigo, Nicolas Gonati, Jordi Isern, Emmanuelle Jude, Patrick Jude, Delphine Labédan, Patrick Loste, Robert Majenti, Odile Marot, Christophe Massé, Assumpció Mateu, Joseph Maureso, Gilles Olry, Michel Pagnoux, Enric Pladevall, André Robèr, Dolors Rusiñol Masramon, Esteve Sabench, Gerard Sala, Claret Serrahima, Patrick Soladie, Jordi Tolosa, Christian Vila i Dimitri Xato.

Els artistes han cedit la seva obra amb l’objectiu que sigui venuda en una subhasta i que els fons obtinguts es destinin a l’enregistrament, la producció i la realització del nou àlbum (en CD i vinil) de Pere Figueres. Totes les obres estan a la venda exclusivament a través de la pàgina web www.rodons.cat fins al 17 de desembre i tenen un preu inicial fixat en 100 euros. Per tal de fer una oferta, el comprador potencial s’ha de registrar, seleccionar una obra i anotar un preu superior al preu en curs. L’import mínim per a poder fer una nova subhasta s’ha fixat a 10 euros i no hi ha màxim. Tots els postors seran informat automàticament per correu electrònic de l’evolució del preu de l’obra per la qual ha fet una oferta. Un mateix comprador pot fer diverses ofertes per obres diferents.

Les persones guanyadores de les subhastes s’avisaran individualment per correu electrònic i se’ls hi lliuraran les obres a partir del 23 de desembre.