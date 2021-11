Entre abraçades plenes, somriures còmplices i llàgrimes tímides. Però també entre rialles, brindis i alegria. La gran família Context es va reunir ahir per dir-se adéu conjuntament, però cadascú vivint a la seva manera les emocions més pures. Fa 12 anys que la gastrollibreria va apujar per primer cop la persiana i ahir la va abaixar definitivament. Primer al Pou Rodó, i des del març del 2020 a la Cort Reial, durant la seva existència la Context ha estès les lletres al Barri Vell, convertint-se en un espai totalment bolcat a la cultura en totes les seves disciplines.

Natàlia Quesada, companya del propietari, Frederic Streich -que va morir l’agost passat- i sòcia de la llibreria, va explicar que «després d’una patacada inesperada ens és inviable continuar com fins ara». «Amb la fi de les fires arriba també el final d’aquesta etapa. Ja es veurà què fem en el futur, però ara toca tancar i respirar», va indicar.

L’adeu va arribar entre amics, coneguts i companys. També dels de tota la vida. La Marta, que va anar a l’escola amb el propietari, va venir expressament a Girona per acomiadar-se interiorment d’en Frederic. Va apuntar, emocionada, que tenia «més relació amb la persona que amb la llibreria, i per això és una doble tristesa».

Per la seva banda, en Narcís, que és escriptor i ha presentat algun llibre a l’espai, va dir que «Context és un lloc molt agradable on he fet amics. Considero que l’existència d’un local on es permeten aquests intercanvis culturals és un privilegi. Sap greu, però espero que hi hagi continuïtat». Així mateix, en Jordi, un client habitual, va voler posar en valor que «els bars i els comerços no només funcionen amb la seva activitat natural, sinó que combinar-hi actes culturals en paral·lel enriqueix el local i els usuaris. Context ha esdevingut un lloc molt original i que tanqui és una gran tristesa».

Un adéu emotiu, reservat i càlid, però que va deixar de banda els dramatismes. Natàlia Quesada relatava que «s’havia de fer un comiat com la llibreria i en Frederic mereixen, celebrant la vida, compartint vivències, anècdotes i records».