El 33è Festival de Cinema de Girona se celebrarà des de demà fins al 13 de novembre als cinemes Albèniz Plaça de Girona amb 340 pel·lícules de 54 països, seleccionades de les 2.200 presentades en aquesta edició. Després de la pandèmia, el festival recupera la presencialitat i es reobriran els cinemes Albèniz Plaça, tancats des del setembre, per acollir les projeccions de les obres. La Casa de Cultura de Girona i la Fundació Valvi també seran escenaris del Festival de Cinema.

En total, s'hi veuran nou llargmetratges, 103 curtmetratges, 24 documentals, 80 videocreacions i 61 videoclips. La resta són entre altres, web series i dibuixos animats. Destaca l'edat dels creadors, ja que la franja d'edat més representada és la que va dels 25 als 34 anys, per l'orientació de l'esdeveniment cap al talent emergent.

Entre les estrelles convidades d'enguany, expliquen des de l'organització, hi ha Macarena Gómez, Ingrid Rubio, Jordi Vilches, Alicia Verdés, Àlex Casanovas i Enric Major. Alguns presenten pel·lícula al festival i també participaran en el workshop Caçatalents i gestió de l'èxit que es durà a terme dissabte i on explicaran les seves experiències.

Pel que fa a la llista d'obres, hi ha films com Ecos, de Tommy Llorens, centrada en la illa de la Palma amb Jordi Vilches d'actor; pel·lícules internacionals com l'argentina Ojos de Arena d'Alejandra Marino o el documental israelià One-Way Street, dirigit per Erez Pery. També el documental brasiler Aquilo que eu nunca perdi de Marina Thomé i el nord-americà Run Raven Run de Michael Rainin.

Pel que fa a les pel·lícules de proximitat, hi ha 24 obres de quilòmetre zero. Hi ha, per exemple, Molins de Vent (València); Confinats (Mallorca) i Dansant sobre el volcà (Catalunya Nord), mentre que el director gironí Mateu Ciurana hi presenta el film El Caminant.

El Festival dels Infants se celebrarà de nou, dedicat als alumnes de les escoles de les comarques de Girona, en aquesta edició en un format diferent. El nombre d'estudiants s'ha doblat en relació amb anteriors edicions, amb més de 10.000 inscrits, i es veurà en línia. Els estudiants decidiran el guanyador de la secció Joventut i Infància del Girona Film Festival. Hi haurà quatre guanyadors, un per cada grup d'edat.

Pel que fa a la resta dels premis, els decidiran els jurats de cadascun dels apartats, formats per cineastes, músics, productors, compositors i representants de professions diverses i el palmarès es farà públic en un acte el 13 de novembre.