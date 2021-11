La preqüela de Joc de trons, House of the Dragon, s'ha estat rodant a Lloret de Mar. L'equip de la sèrie de televisió ha estat treballant als jardins de Santa Clotilde, que s'han tancat al públic des del dia 4 i fins avui. El motiu del tancament, indiquen des de Lloret Turisme, és un rodatge, tot i que no dona detalls de quina producció es tracta.

I és que a diferència del publicitat rodatge de la sèrie Joc de trons al barri vell de Girona, aquesta filmació s'ha mantingut en total secret. Tot i això, algunes fotos i comentaris fets pels mateixos integrants de l'equip de producció a les xarxes socials han fet saltar la notícia.

Segons explicava fa uns dies a Nova Ràdio Lloret el regidor de Patrimoni Cultural de Lloret, Xavi Flores, els jardins han acollit un rodatge de grans dimensions. Tot i que no en podia avançar cpa detall, sí que va explicar que hi treballaven unes 300 persones.

‼️ Recordeu que els Jardins de Santa Clotilde romandran tancats del 4 al 10 de novembre.



🎥 El motiu del tancament és per un rodatge, no podem dir que s’està filmant 🤐, però quan s’estreni us avisem 😜#mylloret pic.twitter.com/HlJjYaMZPZ — Lloret Turisme (@lloretturisme) 4 de noviembre de 2021

House of the Dragon, que narra una història anterior en 300 anys als fets que s'expliquen a Joc de trons, s'estrenarà al 2022. Al repartiment hi ha Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith o Fabien Frankel.