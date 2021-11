Els mexicans Lagartijas Tiradas al Sol, una de les companyies que acumula més participacions al festival Temporada Alta, torna aquest any al festival sense moure’s del seu país. Ho fa amb Lázaro, una de les propostes destacades de l’apartat A distància del certamen, que es podrà veure per Zoom avui a les vuit del vespre.

Nascut durant la pandèmia per formar part del cicle My documents que coordina la creadora argentina Lola Arias i que busca mostrar les obsessions secretes dels artistes, Lázaro és una conferència performàtica en directe sobre com l’ofici interfereix en la identitat dels actors.

La proposta intenta respondre a la pregunta de què significa ser actor i posar-se a la pell d’una altra persona. «La resposta, encara que soni obvia, és que hem arribat a més preguntes que conclusions», assenyalen els mexicans.

La companyia apunta que la seva investigació els ha ajudat a «ampliar les preguntes sobre quin és el límit de l’actuació». «Ens ha servit per fer-nos preguntes sobre quin percentatge del que ens passa a la vida real té a veure amb mecanismes que estan molt emparentats amb el treball de l’actor, per fer-nos preguntes a partir de com la identitat és fixa o mòbil», continuen.

«La conclusió a la que hem arribat és que representar una cosa és viure-la d’alguna manera, i hi ha moments que separar el que una persona representa del que una persona viu es pot tornar difícil, perquè les representacions afecten la realitat», afirmen.

La conferència explica com l’actor de cinema i teatre Gabino Rodríguez intenta deixar de ser ell mateix per a convertir-se en Lázaro. «Ho expliquem des dels diversos eixos que vaig experimentar per deixar de ser jo mateix», explica Rodríguez, que assenyala que tenen a veure amb transformar el cos, transformar els records i com s’explica el passat propi i finalment, com tenir una relació diferent amb la fe».

«La pregunta més important és què ens fa ser nosaltres mateixos i sense què d’allò que som deixaríem de ser-ho», conclou.

En pantalla, l’espectador veurà una reunió de Zoom dels dos integrants de la companyia Luisa Pardo i Gabino Rodríguez, en què s’hi exposen entrevistes a persones que van conèixer a Gabino i materials d’arxiu per construir el relat d’aquest actor que vol deixar de ser ell mateix.

«És molt boig treballar per Zoom, perquè estem acostumats a que hi hagi persones que ens diguin com s’està rebent el missatge, a llegir a les seves cares com els arriba l’energia del que estem fent, i això no és tan fàcil», expliquen els mexicans, amb aquest projecte s’estrenen en el treball en línia. Tot i això, expliquen, el vídeo és un llenguatge que ja feien servir de forma recurrent i per això ha sortit «de forma natural fer-ho així, encara que Lázaro no és vídeo ni cinema ni teatre».

Per ara, expliquen, no tenen cap altre projecte similar en ment, però no descarten tornar a treballar en aquest format més endavant: «Que s’obrin els teatres ha estat com un miracle, ara volem tornar de ple a la presencialitat però potser hi tornarem més endavant, quan la virtualitat sigui una opció més a prendre i no una condició a la qual ens veiem obligats».