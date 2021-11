El poeta Ricard Creus va morir als 93 anys. Nascut a Barcelona el 1928, Creus va viure durant anys a les Preses i Anglès amb la seva dona, l’artista Esther Boix.

Creus va començar la seva carrera artística com a pintor, però aviat va canviar la pintura per la literatura, tant la prosa com la poesia, però va escriure assaigs sobre art amb Boix.

Com a poeta, Creus es va donar a conèixer amb obres com Cendra amb foc, Poemes de l’altra veu i de la meva, 36 poemes a partir del 36, Si em dónes l’adéu no et prenc pel mot, Ahir d’amor i avui encara o Retornar a Itàlia, amb què va guanyar el premi Rosa Leveroni.

Pel que fa a l’obra narrativa inclou Mutilacions, L’ocell, amb què va guanyar el premi Andròmina, o Posicions, que va ser premi Sant Jordi.

Creus també va conrear el teatre i la narrativa per a infants. La cerimònia de comiat serà aquest migdia al tanatori de Salt.