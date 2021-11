La uruguaiana Cristina Peri Rossi va ser guardonada amb el Premi Cervantes 2021, el màxim reconeixement de les lletres en espanyol, per la seva trajectòria literària en una gran varietat de gèneres i el seu compromís amb temes contemporanis com la condició de la dona i la sexualitat. Peri Rossi va dir que el Cervantes suposa el reconeixement «a una franctiradora» que s’ha quedat «al marge de modes i dels grans grups editorials». També es va mostrar encantada per aquest guardó, que reconeix «tota una obra» que va començar molt jove, als 22 anys, amb la publicació del seu primer llibre.

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, va donar a conèixer el nom de la premiada amb el màxim guardó de les lletres en espanyol, que compleix aquest any la seva 47 edició i dotat amb 125.000 euros en una roda de premsa en la qual estava acompanyat per la directora general del Llibre, María José Gálvez. El premi reconeix per sisena vegada una dona.

Peri Rossi és una de les escriptores més destacades en llengua castellana i autora d'una àmplia obra narrativa, poètica, assagística i periodística, traduïda a 15 llengües. Demà complirà 80 anys. Va publicar el seu primer llibre el 1963, i va obtenir els premis més importants de l'Uruguai. El 1972, la seva obra i l'esment del seu nom és prohibida als mitjans de comunicació durant la dictadura militar que va imperar a l'Uruguai fins a 1985.

En aquest any es trasllada a Barcelona, on comença la seva activitat contra la dictadura uruguaiana, escrivint a les pàgines de la mítica revista Triumfo, però novament perseguida, aquesta vegada per la dictadura franquista, per la qual cosa va haver d'exiliar-se a París. Torna definitivament a Barcelona al final del 74 i obté la nacionalitat espanyola i, des de llavors, viu a Espanya.

Ha conreat diversos gèneres com la novel·la, amb obres com La nave de los locos (1984), El amor es una droga dura (1999), Todo lo que no te pude decir (2017) o la novel·la autobiográfica La insumisa (2020); i el conte, amb Habitaciones privadas (2012) o Los amores equivocados (2015); i l'assaig amb títols com Acerca de la escritura (1991).