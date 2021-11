La cantant Rosa Zaragoza publica demà el disc Pura i senzilla com Abigail (Discmedi), enregistrat en directe al pati de Bonastruc ça Porta de Girona. Hi canta nou poemes hebraics de jueus catalans (segles XI -XV) i vol ser un homenatge a Jaume Riera i Sans, hebraista català que va trobar els cinc únics cants de noces dels jueus catalans i va coescriure el llibre d’on surten aquests versos. Eduard Iniesta ha fet de productor musical i s’ha encarregat dels arranjaments, a més de tocar la guitarra i altres instruments. També hi són Rusó Sala amb veu i guitarra i Miriam Encinas amb les percussions.