Una exposició a Arbúcies recorda les estades que el pintor Hermen Anglada-Camarasa va fer al municipi a finals del segle XIX. Coincidint amb la commemoració del 150è aniverari de l'artista, aquest dissabte s'inaugura al Museu Etnològic del Montseny l’exposició Anglada – Camarasa, els anys d’Arbúcies, que mostra reproduccions d'alguns dels quadres que va pintar al poble.

El pintor va fer diverses estades a Arbúcies, concretament a la casa del Roquer, entre els anys 1888 i 1895, per desconnectar de les desavinences familiars i per cultivar la pintura de paisatge. En el seu pas per Arbúcies va ser decisiva la figura de l’escriptor i polític Víctor Balaguer, qui des de 1892 va començar a freqüentar el poble. S’estava a la casa de Can Blanc, on organitzava reunions i vetllades amb personalitats de l'época que van oferir a Anglada-Camarasa un estímul artístic.

L’any 1893 va començar a preparar el seu primer gran projecte expositiu: una mostra individual a la reconeguda Sala Parés de Barcelona. Inaugurada el març de 1894, a l’exposició hi va presentar deu quadres del Montseny, principalment d’Arbúcies.