Dues intèrprets que parlen amb les mans, l’una en llengua de signes, l’altra a través del teatre d’objectes, per a generar «una gran pausa» que convidi l’espectador a escoltar-se i a escoltar és la nova proposta d’Andrea Díaz Reboredo. La directora de M.A.R. Un discurso plástico a través del espacio serà diumenge al Teatre de Salt, dins Temporada Alta, amb Silencio, un projecte nascut abans de la pandèmia però que s’ha impregnat de la calma reflexiva que va generar el confinament.

L’origen de Silencio, explica Díaz Reboredo, és una representació en llengua de signes que va fer del seu anterior espectacle. «Poc després em vaig retrobar amb una vella amiga, Miriam Garlo, que és sorda, i va sortir de forma molt natural aquest treball a quatre mans amb un parell que parla una llengua i les altres dues que en parlen una altra», diu.

Garlo és una de les dues intèrprets de l’espectacle, juntament amb Paula Cueto, i l’ha acompanyat en tot el procés de creació del muntatge. «Ha estat lent, perquè jo he hagut d’aprendre la llengua de signes i ella endinsar-se en el món del teatre objectual», diu.

Sobre l’escenari, les dues intèrprets comparteixen espai amb una gran taula que convida a la unió i la conversa entre les dues i amb els objectes quotidians, animals i vegetals.

Inevitablement, assegura, la pandèmia «ha acabat impregnant poèticament aquest treball». «L’obra en si és una gran pausa, perquè les dues persones conviuen en un espai aturat en el temps. Un dels personatges té aquesta necessitat de parar i no pot fer-ho per la inèrcia de la vida que portem», diu.

En aquest sentit, assegura, «el confinament va ser una oportunitat per fer-ho i per fer-se preguntes i conèixer-se a una mateixa fent una aturada per mirar tot el que ens envolta».

I és que en l’espectacle hi ha un punt de fuga, la finestra, on les dues es troben a conversar. «Aquesta finestra té molt a veure amb el que vaig tenir la sort de fer durant la pandèmia, perquè em va tocar passar-la al camp i més que mirar en dins, mirava cap enfora», assenyala.

«La relació amb aquesta obertura durant el confinament va ser molt interessant, perquè mentre estaves aturada veies que la natura seguia fent canvis constants. De sobte vam poder escoltar tot aquest món que teníem sempre al costat i que no sentíem perquè té un tempo diferent al nostre», assegura Díaz Reboredo.

Afegeix que aquest muntatge «parla d’escoltar, de mirar el paisatge i l’entorn, de relacionar-nos de forma diferent amb les plantes i el que hi ha més enllà», diu la directora, que també té previst tornar a representar M.A.R. al festival el 19 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona.

Si en aquell espectacle tot gira al voltant d’una taula parada per evocar el passat d’una casa i la memòria de la família que hi viu, a Silencio la taula és «transitada com a camí», perquè enlloc de treballar des de la intimitat, busca que l’espectador la vegi a distància.

«Fins ara jo havia treballat a partir de l’acumulació objectual i ara he treballat el buit, m’ho demanava la vida. Ha sigut tot un repte, perquè el meu llenguatge sempre és molt material, de fer parlar els objectes», apunta.