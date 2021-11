Ecos, una història d'amor en clau de tragicomèdia rodada a l'illa de La Palma, ha estat la pel·lícula guanyadora del Festival de Cinema de Girona, que aquest dissabte al vespre ha donat a conèixer el palmarès de la seva 33a edició en una cerimònia celebrada a la sala 11 dels Albèniz Plaça. La cinta dirigida per Tommy Llorens també s'ha endut el premi a la millor interpretació, que ha recaigut en l'actor saltenc Jordi Vilches. El premi al millor documental ha estat, exaequo per: El Greco, produït per Macarena Gómez i dirigit per Kiko Prada; i Run Raven Run del nord-americà Michael Rainin, que narra l’evolució de la música gitana romanesa.

En l’apartat de curtmetratges, ha rebut el premi La inmortalidad de las letras, de la productora, directora i guionista Nei Loya, mentre que el reconeixement al Millor Talent ha estat per Eva Vazquez de Reoyo, per Love Monster, i el de millor interpretació se l'han endut les actrius Montse Ribadellas (Aurora), Mireia Vilapuig (Ferides) i Ingrid Rubio (Llana negra).

Béchir "Jiwee" Jouini s'ha proclamat guanyador en l'apartat de videoclips pel seu treball al vídeo del tema Supersonics, de la banda francesa d'electro-swing Caravan Palace. En videocreació, el premi ha estat exaequo per Inside del francès Yann Chapotel i Up to the sea, she weaves a dream de la iraniana Maryam Khalilzadeh. També ha rebut una menció d’honor The invisible mirror del britànic Luigi Rizzo.

A més, el premi KmO s’ha lliurat a Fluvius, de Pere Puigbert i el Handicapped ha estat per Kayak no Limits d’Isaac Padrós. La distinció a la millor websèrie ha recaigut en Resistance de Maxime Chefdeville i la d’animació a la francesa Normal, de Julie Caty. El festival de cinema gironí també ha concedit enguany per primera vegada, el premi en la categoria LGTBQ, que s’ha atorgat a la producció espanyola Estimada Señora Directora de Michèle Massé.

Pel que fa a la secció de festival centrada en els infants, ha rebut el premi la producció qatariana Hope, d'Abdulla Al-Janah. Així mateix, en la categoria juvenil, de noies i nois d'entre 12 i 16 anys, el guardó ha estat per la francesa Migrants. El Festival dels Infants ha comptat en aquesta edició amb la participació de prop de 10.000 alumnes de les comarques gironines.

Més de 300 obres projectades

El Festival de Cinema de Girona, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Ministeri de Cultura, ha recuperat enguany la presencialitat, després de celebrar l'any passat una edició marcada per la pandèmia. Des del passat dimarts 9 de novembre, els cinemes Albèniz Plaça -que han reobert les seves portes expressament per aquest esdeveniment- i la Casa de Cultura de Girona han acollit la projecció de 340 produccions, entre pel·lícules, documentals, curtmetratges i altres peces audiovisuals. Així mateix, entre els rostres coneguts, han desfilat pel certamen noms com Macarena Gómez, Ingrid Rubio, Jordi Vilches, Alicia Verdés, Àlex Casanovas o Enric Major. El festival ha celebrat aquest dissabte al matí el workshop "Caçatalents i gestió de l’èxit", on diversos actors i directors han compartit la seva visió del món audiovisual a través de la seva experiència.