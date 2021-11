L’editorial Gavarres acaba de reeditar tres dietaris de l’escriptor i periodista Miquel Pairolí (Quart, 1955-2011) en un sol volum, Dietaris. Coincidint amb el desè aniversari de la mort de l’escriptor de Quart, l’editorial cassanenca ha recuperat Paisatge amb flames (Columna, 1990), L’enigma (Edicions La Campana, 1999) i Octubre (Acontravent, 2010). Tots tres junts ja van ser editats l’any 2016 per la Fundació Valvi (Curbet Edicions) amb el títol de La vida a la menuda.

A més, en aquesta edició també s’hi ha inclòs el text No ha estat un somni, no, que va ser escrit per ell mateix com a comiat en el dia del seu funeral.

Les Gavarres, Quart i Palol d’Onyar, juntament amb els records del passat i dels avantpassats, el pas del temps o els seus escriptors de referència són alguns dels temes clau d’aquests textos. Pairolí també hi reflexiona, però, sobre l’entorn rural, la feina d’escriptor, la cultura, la literatura o la música.

L’edició compta amb un pròleg de l’escriptor Vicenç Pagès Jordà, que destaca de Pairolí la seva discreció i tranquil·litat, la capacitat d’observació i el tacte per descriure el que l’envoltava, pensava i sentia.

Aquest cap de setmana, l’editorial Gavarres i Espais Escrits, en col·laboració amb la Fundació Josep Pla, han organitzat activitats a Quart, Girona i Palafrugell entorn de Pairolí i de Josep Pla, de qui enguany es compleixen quaranta anys del seu traspàs.

Aquest dissabte hi ha prevista una ruta literària per Quart i Palol d’Onyar durant la qual es llegiran textos dels dietaris de Pairolí.

La ruta continuarà a la tarda a Girona i diumenge a Palafrugell, resseguint la influència que Pla va tenir en l’obra de Pairolí.

Les places per a totes aquestes activitats ja estan esgotades.