Xiula, Dàmaris Gelabert, el Mag Lari, l’Orquestra Maribel, i els monòlegs de Toni Moog i Santi Rodríguez, són alguns dels principals reclams d’un nou festival de Nadal que neix a Girona. El Golden Christmas es farà entre el 3 de desembre i el 5 de gener al Mas Fuster, un mirador al cim de Sant Gregori, i ofertarà actuacions gratuïtes, d’altres de pagament, activitats per a la mainada i tota la família, un mercat nadalenc i zona gastronòmica amb food trucks. «A l’estiu l’oferta de concerts, mercats i activitats no te la pots acabar, en canvi per Nadal hi ha menys alternatives. L’any passat, per festes, a causa de les restriccions, tot va ser una mica trist i allà va ser on vam pensar que quan es pogués havíem de muntar alguna cosa per aquests dies», explica Maria Àngels Parés, gerent i ideòloga de la iniciativa.

L’entrada al Golden Christmas valdrà 3 euros (els menors de 10 anys no paguen) i l’aparcament serà gratuït. Obrirà 27 dies entre el 3 de desembre i el 5 de gener, bàsicament els caps de setmana, festius i vigília de festiu, entre les 11 del matí i les nou del vespre. Tothom que vagi a una de les actuacions de pagament, ja tindrà inclós en el preu l’accés al mercat. Segons Parés «estem en un lloc idíl·lic, en plena natura, al costat de Girona» i la idea és que la proposta es pugui consolidar i esdevenir un clàssic del Nadal.

La programació musical ha anat a càrrec de Toni Madeo, impulsor l’estiu passat del Girona Music Festival i del Sant Antoni Music Festival, dues iniciatives que pretén repetir l’any que ve. Per al Golden Christmas destaca que els concerts es faran en una carpa tancada i que les actuacions infantils i de monòlegs, o la del Mag Lari, es podran seguir asseguts. Hi haurà, però, concerts com el de l’Orquestra Maribel que es farà amb el públic dret. «Hem preparat una proposta familiar molt equilibrada, destinada al públic infantil i familiar», va dir Madeo. Ell mateix afageix que «la idea és que per gaudir del Nadal no hagis d’anar gaire lluny de Girona, perquè aquí hi trobaràs un ampli catàleg d’activitats, zona de gastronomia, paradetes i mercat amb diversos productes».

Xiula, Damàris Gelabert, el Mag Lari, els monòlegs o els concerts de tribut a ABBA i Queen seran de pagament, amb les localitats a partir dels 8 euros, en la majoria de casos. Però també hi ha propostes de franc, com ara la Coral de Sant Gregori, Claudefaula, David Gnaposs, Miquel Abras, Fefe i companyia, Rikus, La duda ofender, Jordi Tonietti o Els Atrapasomnis. La fira s’inaugura el proper 3de desembre.