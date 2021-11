Si l’espectacle es diu Filumena Marturano no hi ha dubte de qui serà la reina de la funció. A la versió de La Perla 29 dirigida per Oriol Broggi és Clara Segura qui es posa a la pell d’aquesta lleona capaç de tot pels seus fills, fins i tot capaç de tornar d’entre els morts. Segura, és clar, la clava fent de donassa italiana que ronda els cinquanta i que porta mitja vida sent l’amistançada d’un home que la va treure del prostíbul però que no s’hi vol casar.

Torrencial com és, l’actriu brilla en els fragments còmics i els moments dramàtics, però ha trobat un partenaire a l’alçada. Enrico Ianello és l’agradable sorpresa del muntatge, que divendres i ahir va ser a Temporada Alta. El seu Domenico Soriano, que el fons és un calçasses, juga amb els tics i llenguatge corporal a contradir un discurs de milhomes que dispara barrejant el català, el castellà, l’italià i el napolità. No arriba mai a eclipsar Filumena, perquè el text d’Eduardo de Filippo no ho permet, però el seu Mimi es transforma al llarg de les dues hores de funció i acaba sent molt més que el perdonavides que defuig les seves responsabilitats a l’inici.

Tot plegat transcorre en un pis on la resta de personatges orbiten al voltant de Filumena, sempre a punt per donar amb punteria (especialment Marissa Josa) la rèplica adequada o demanar una altra tassa de cafè.