L’Alfolí de la Sal de L’Escala va acollir ahir la presentació de l’exposició Pujolboira. Apropar-se a la pintura, la primera gran mostra que ret homenatge a la figura i l’obra de Ramon Pujolboira. «Era un artista molt polifacètic», destaca el comissari de la mostra, Jordi Roura. És per això que les seves pintures, tan vinculades al paisatge d’Empúries, s’han repartit per les diferents sales de l’Alfolí de la Sal agrupades per si estan pintades en aquarel·la, guaix, oli o pintura acrílica. Fins al 30 de gener, també s’hi podran veure els seus dibuixos, gravats i escultures.

La inauguració va anar a càrrec dels membres del Grup 69, Ricard Ansón, Josep Ministral, Lluís Roura i Daniel Lleixà, companys del pintor homenatjat, i hi van assistir unes 200 persones. Els artistes van explicar com van conèixer a Pujolboira als anys 70, l’inici de la seva relació d’amistat i admiració i com van acabar fundant el Grup 69 pels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992. En especial, van recordar la seva «brillantor, genialitat i la gran facilitat que tenia per pintar». Ministral va comentar que Pujolboira va ser també un «gran gravador» i, de fet, va ser qui el va introduir a ell en el món del gravat.

Per la seva banda, Lluís Roura va parlar des de l’emoció assegurant que «l’obra exposada parla per si sola. Tinc la sensació que el pintor encara és viu, que em parla a través de la seva obra».

Ansón va optar per compartir amb tots els presents una anècdota: els dos artistes estaven de viatge a l’estranger i no parlaven anglès correctament. Per això, Pujolboira va acabar dibuixant a les estovalles d’un restaurant els plats que volien demanar per fer-se entendre amb el cambrer.

Diversos punts expositors

No només l’Alfolí de la Sal acull l’exposició, sinó que a la biblioteca de L’Escala s’hi mostra tota l’obra editorial de Pujolboira: els seus llibres i catàlegs. També hi està representat el Sant Jordi de l’Empordà, una peça amb Sant Jordi trepitjant el drac i el paisatge del moll grec d’Empúries de fons. Als comerços del municipi s’hi presenten tots els cartells de les exposicions que va fer l’artista. Tota l’obra està recollida en un catàleg i les peces provenen del fons de la família, que ha constituït la Fundació Pujolboira.

Entorn de la mostra hi ha diverses activitats complementàries en honor a Pujolboira, com ara la conferència «Dues mirades femenines» a càrrec de Mariona Seguranyes i Lurdes Boix (5 de desembre), una taula rodona amb el Grup 69 (19 de desembre), un recital de poesia amb Núria Esponellà i Jaume Comas (28 de novembre), o un taller per fabricar pintures a càrrec del grup 3 Colors (12 de desembre).