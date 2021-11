La programació de les Fires de Sant Narcís de Girona, el festival de Cap Roig i formacions com El Pot Petit o La Principal de la Bisbal són alguns dels candidats als premis ARC, els guardons que entrega el sector de la música en directe. En la seva 19a edició hi ha 38 nominats que opten a guanyar alguna de les diferents categories que reconeixen les millors gires, les millors programacions musicals o l'artista revelació de la temporada 2020-2021.

En aquesta edició, els premis que atorga ARC -l'associació que agrupa els representants artístics, promotors i mànagers de Catalunya- han rebut 170 candidatures per les deu categories establertes, un augment considerable tenint en compte que en altres edicions es presentaven un centenar de propostes per a quinze categories.

Bad Gyal, Orozco, Las Karamba, Buhos, La Pegatina, Rigoberta Bandini, Dàmaris Gelabert, The Tyets o la Sala Barts són alguns dels nominats d'enguany.

Pel que fa a la representació gironina, El Pot Petit opta al premi a la millor gira d'artista o grup per al públic familiar, competint amb Dàmaris Gelabert, Teia Monter i Xip Xap; el festival de Cap Roig opta al premi a la millor programació de festival i l'Ajuntament de Girona al millor cartell de festa major per la programació de les fires de Sant Narcís.

En una de les categories, la de millor gira d'orquestra o grup de ball, els quatre candidats són gironins, ja que hi aspiren els Montgrins, la Principal de la Bisbal, l'Orquestra Selvatana i l'Orquestra Internacional Maravella.

La gala, el 13 de desembre

La gala de lliurament dels premis ARC tindrà lloc el pròxim 13 de desembre a la sala Barts de Barcelona, en un acte dirigit per Ivan Labanda. Com sempre, aquest esdeveniment, servirà com a punt de trobada d'artistes, professionals, empreses, entitats institucions públiques i mitjans de comunicació que donen vida al sector de la indústria musical en directe.

La gala comptarà amb diverses actuacions musicals en directe.