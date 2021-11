Sobre les exposicions, Jordi Mercader va avançar que d’ara i fins al primer trimestre de l’any que ve, tenen prevista la segona part de l’exposició de Sant Petersburg Salvador Dalí. Atomic Leda and Other Representations of Gala; una mostra a Seül (Corea) Salvador Dalí. Imagination and Reality i una altra a Taiwan, Mind of Genius -Salvador Dalí. «Respirarem una mica almenys fins a l’abril», va avançar.

A banda d’aquests projectes, durant els propers mesos es mantindrà l’exposició La Divina Comèdia de Dante Alighieri il·lustrada per Salvador Dalí i Dalí al seu Teatre-Museu vist per Meli, ubicada a l’avant-cripta del Teatre-Museu de Figueres.

Pel que fa als projectes immersius, una de les apostes de futur de la fundació, actualment se’n fa dos i hi ha dues itineràncies previstes per al 2022. Es tracta de Dalí, l’énigme sans fin, que es podrà veure a París fins al 2 de gener i Inside Dalí que ara està a Florència, visitable fins al 16 de gener i que també arribarà a Bèlgica. Es reprenen, a més els dos projectes editorials endegats en col·laboració amb l’editorial alemanya Taschen, que van quedar aturats durant la pandèmia: una biografia de Dalí il·lustrada amb la quasi totalitat de pintures de l’artista i els seus projectes més destacats, i La vida Secreta de Salvador Dalí revisada i comentada pel Centre d’Estudis Dalinians.

Durant aquest 2021, la fundació ha promocionat l’obra i el pensament de Dalí a través de nombrosos mitjans de comunicació i de les plataformes digitals i les xarxes socials. I s’ha estrenat una plataforma en la què s’ofereix en català, castellà, francès i anglès, la trilogia Salvador Dalí: a la recerca de la immortalitat.

D’altra banda, la fundació participa en Europa Creativa, un projecte de cooperació europeu que té per objectiu crear uns estàndards d’identificació d’obres escultòriques d’acord amb les normatives de la Unió Europea amb un enfocament «innovador i interdisciplinari».